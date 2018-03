Terelu Campos pide a la prensa que respete la intimidad a su hija tras vender su imagen a una revista

Tiene Terelu Campos todo el derecho del mundo, porque es uno quien decide cuando quiere poner en almoneda su intimidad o preservarla a cal y canto, pero suena un poco caradura (Lo de Terelu Campos no es nuevo: ya posó con su hija Alejandra para ¡HOLA! en el 2013).

No hace ni dos semanas que Terelu ofrecía en exclusiva para la revista «¡Hola» un reportaje en el que aparecía junto a su hija, Alejandra Rubio, para celebrar su mayoría de edad.

El momento que ha permitido a los medios poder publicar imágenes de la joven con la cara sin pixelar (Cachondeo en las redes con la portada de Terelu y su hija en '¡Hola!').

Durante el amplio reportaje de una de las revistas del corazón por excelencia, la hija y la nieta de María Teresa Campos hablaban de su buena relación como madre e hija.

«He tenido la suerte de que mi madre ha confiado siempre mucho en mí, y mis padres, aunque estén separados, siempre se han llevado muy bien, lo que me ha facilitado mucho las cosas», afirmaba Alejandra.

La joven posó junto a su querida madre, que no dudó en apoyar a su hija en esta decisión, pese a que hace unos meses confesó que le gustaría que su hija fuese anónima.

Se suma así a la larga lista de hijas de famosos que acaban de cumplir los 18 como son: Andrea Janeiro, Cayetana Rivera Martínez de Irujo y Alba Díaz.

El camino que ha escogido Alejandra Rubio difiere mucho al que en su día eligió la hija de Belén Esteban, quien decidió poner tierra de por medio y marcharse al extranjero a estudiar para evitar las miradas indiscretas de la prensa del corazón cuando se convirtió en mayor de edad.

Desde que cumpliese los 18, la hija de Terelu ha visto como su vida ha cambiado radicalmente. De ser una adolescente anónima se ha convertido en el objetivo de los paparazzis que la persiguen investigando su vida privada.

Así, hemos podido saber que la joven mantiene un noviazgo con el conocido dj Álvaro Lobo, que a sus 25 años se ha convertido ya en el más reclamado en salas tan conocidas como Kapital o Gabana.

Esta semana, la pequeña de las hijas de María Teresa pedía privacidad para su hija:

«Me gustaría que, en la medida que he podido, yo siempre me he portado bien con todos y que simplemente me gustaría que lo hicierais con mi hija, nada más. Creo que de ayer a hoy no ha cambiado nada, ¿no? Uno no se hace mayor de un día para otro. Pero nada más, pero no me voy a pasar todos los días hablando de lo que hace o deja de hacer...».