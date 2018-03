Para esto ha valido el 155 en Cataluña: ni siquiera se ha logrado destituir a los escoltas del prófugo 'Puchi'

Nuevo circo en cuestión de horas en el Parlamento catalán con el intento, vayan ustedes a saber por qué vías, de articular mecanismos para hacer presidente al ahora preso Carles Puigdemont. La prensa de papel de este 28 de marzo de 2018 se pregunta, y con razón, para qué ha valido en Cataluña la aplicación del artículo 155.

Federico Jiménez Losantos le mete en El Mundo un buen varapalo a los sindicatos UGT y CCOO por su última ocurrencia, la de unirse al golpe de Estado catalán:

UGT y CCOO, las mayores asociaciones de liberados de la penosa obligación de trabajar dizque para representar a los trabajadores (en justa correspondencia, ellos se niegan a pagar a unos zánganos como representantes) han anunciado una manifestación junto a las dos principales asociaciones golpistas de Cataluña, ANC y Òmnium, cuyos líderes, los Jordis, están en la cárcel a la espera de juicio por su participación en el golpe de Estado. Si España fuera Alemania, UGT y CCOO, tras unirse al golpismo catalán -racista, xenófobo, discriminador, liberticida, violento y antiespañol-, serían prohibidas por intentar destruir la integridad de la República. Si quedan españoles en UGT y CCOO, deberían, al menos, romper el carné.

Santiago González da por hecho que el limitadito Roger Torrent no se atreverá a hacer una investidura virtual de Carles Puigdemont para no arriesgarse a que le empujen:

Hoy, a las 10 ha convocado otra ‘performance', otra sesión de alivio para que los suyos reclamen el derecho del preso de Neumünster a la investidura. Pero no irán un paso más allá, un suponer votar su investidura. «Es verdad que no puede parir, porque no tiene matriz», decía Judith en la asamblea del FPJ en ‘La vida de Brian', «pero tiene derecho a querer tener hijos y nosotros debemos apoyar ese derecho». Pero si lo invisten, Torrent será llamado por Llarena. Y no creo que esté dispuesto.

El editorial de El Mundo se pregunta, y con bastantes razón, por qué Puigdemont, pese a su fuga, ha podido contar durante estos dos meses con dos escoltas y considera que el Gobierno de España no ha sabido aprovechar los efectos del 155:

Resulta del todo punto inverosímil que a estas alturas, después de cinco meses de aplicación del artículo 155, el ex presidente de la Generalitat pudiera seguir contando con los servicios de dos miembros de los Mossos d'Esquadra. Si el Gobierno no ha aprovechado esta medida excepcional para cercenar todos los instrumentos en los que se apoyó el golpe perpetrado por el independentismo, al menos cabe exigir que el máximo responsable de un Gobierno cesado al amparo del 155 no disponga de ningún recurso vinculado a la Administración catalana. Qué menos.

Raúl Del Pozo le mete una buena dosis de espabilan al listillo de Roger Torrent:

Éste es el típico nacionalista que olvida que estamos en la UE, la que se creó para superar las limpiezas étnicas, para construir puentes, que no muros. El nacionalismo que profesa este intransigente, que tanto alardea de democracia, ha sido siempre antidemocrático, antieuropeo y reaccionario.

El editorial de ABC considera que el 155 debía de haberse aplicado a fondo e interviniendo la golpista TV3:

Sería peligrosamente ingenuo no ver relación entre esa violencia callejera y los mensajes de odio que lanza la televisión pública catalana a través de TV3, en la que se tilda de mafia a la Guardia Civil, se desea la muerte de los magistrados del TS y anuncia muertos en las calles. Es sabido que el PSOE no quería que el Gobierno interviniera TV3, pero la realidad demuestra que el nivel de intensidad aplicado al artículo 155 de la Constitución no ha sido suficiente para remover los fundamentos que harán recurrente el conflicto separatista en los próximos años.

Ignacio Camacho señala que había que haber hecho política en su momento, no dejar que la cosa se enquiste en Cataluña:

Hacer política era, por ejemplo, haber aplicado en septiembre, y no en noviembre, el artículo 155. Hacer política hubiese sido intervenir con decisión en TV3 para neutralizar su inaceptable sesgo. Claro que hay que hacer política en Cataluña. Una política de mayor presencia del Estado y de sus instituciones. La política del no al chantaje supremacista, a la exigencia de continuas compensaciones, a las franquicias exclusivas, al tráfico de favores. La política que satisfaga, en fin, no a dos millones (cortos) de catalanes, sino a 45 millones de españoles.

David Gistau subraya que Podemos está como loco por unirse al frente antiespañol en apoyo al ahora detenido Carles Puigdemont:

Ustedes sabrán dónde se meten, pero uno se queda, obviamente, con ese miembro de la UE llamado España a pesar de ciertas turbulencias que sólo demuestran que las enfermedades oportunistas declaradas en diversas naciones europeas encontraron aquí en el nacionalismo un carril ya establecido por el que fluir. Si Podemos no logró agredir desde dentro con tamaña eficacia la España del 78/45 fue porque el carril de la estación de Finlandia estaba cegado. De ahí que se le noten tantas ganas de sumarse como parásito a la antiEspaña Puchi, que le sirve como recurso instrumental de propagación revolucionaria.

Antonio Martín Beaumont duda en La Razón de que Miquel Iceta pueda seguir siendo el líder de los socialistas catalanes por sus devaneos con el separatismo: