El cachondo de Jorge Javier Vázquez ya tiene con quien meterse en la cama

Quien no se consuela es porque no quiere. El presentador no está pasando por sus mejores momentos tras su ruptura con Paco el pasado febrero pero trata de llevarlo de la mejor manera posible.

Lima, uno de sus cuatro galgos, se ha convertido en su sombra y se acurruca junto a él en el sofá e incluso en la cama para darle calor y mimos.

El presentador ha utilizado una vez más su blog de la revista Lecturas para relatar sus miedos ante la soltería, después de 10 años de relación:

"Es muy raro lo de volver a ser soltero. Creo que lo más complicado es reestructurar tu tiempo libre. Cuando estás en pareja, sueles quedar con otras parejas. Pero una vez que estás solo se te hace extraño, al menos a mí, seguir siempre ese esquema. Pero lo malo es que tampoco tienes otro grupo en el que dejarte caer porque, con los años, has ido dejando de ver a tus amigos solteros",

ha explicado Jorge Javier Vázquez (47) en la última publicación de su blog, según se hace eco 'Informalia'.

Además, ha reconocido que tras la ruptura no le apetece hacer planes fuera de su hogar:

"Cuando estaba con P. (Paco) pensaba: 'Si un día lo nuestro se acaba, haré esto, haré lo otro, saldré por aquí'. Pero ahora que eso ha sucedido, me doy cuenta de que la teoría encaja poco con la práctica. Hay vida más allá de las cuatro paredes de mi casa pero, por ahora, no me interesa".

No obstante, el presentador de Sálvame ha reconocido que en esta dura etapa cuenta con el apoyo de su perra Lima, quien no se separa de su lado: "Desde que me he separado no me deja ni a sol ni a sombra. Cuando llego por la tarde de trabajar, subo a la habitación a desmaquillarme y ella me acompaña para que no esté solo. Ceno y lo mismo, a mis pies. Y en cuanto me siento en el sofá a ver la tele, pega un salto y se acurruca junto a mí. Así todos los días. Quizás sepa más de mí que yo mismo", ha reconocido Jorge Javier.

Según ha contado el presentador, precisamente Lima era la única de sus cuatro galgos que no subía nunca las escaleras por miedo. Ahora parece haberlo afrontado sólo para estar cerca de él: "Siempre he pensado que Lima estaba enamorada de mí. Paco se reía, pero lo sigo pensando".