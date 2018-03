Un insuperable Ussía destroza a la inculta 'Nada' Colau y afirma que sus majaderías han hundido Barcelona

Alfonso Ussía se despacha este 29 de marzo de 2018 con una soberbia tribuna en La Razón en la que destroza de norte a sur y de este a oeste a la alcaldesa de Barcelona, la podemita Ada Colau.

El escritor no se para en barras y pone de vuelta y media a la regidora por convertir a la próspera Ciudad Condal en una fosa séptica de la ignorancia supina:

La alcaldesa de Podemos retiró, pocas semanas atrás, el monumento al primer marqués de Comillas, aplicando las costumbres del siglo XXI al siglo XIX, sin reparar que el humilde montañés de origen, el comillano, hizo más por Barcelona y Cataluña que cien mil catalanes juntos. Y ahora la ha tomado con el Almirante Cervera, héroe de la Guerra de Cuba, al que va a borrar su calle en beneficio de un actor de tercera categoría - no existe la cuarta-, cuyo mérito principal no fue otro que la emisión de una frase vinculada al buen gusto y la excelencia intelectual: «La unidad de España me suda la polla. Que se metan España por el puto culo a ver si les explota dentro».