Roger Torrent es como el transexual de 'La vida de Brian': intenta investir, en contra de la ley, a un golpista

Viernes Santo y seguimos a vueltas con el frenopático catalán. Las tribunas y editoriales de la prensa de papel de este 30 de marzo de 2018 siguen a vueltas con los disparates que siguen proponiendo los separatistas. ¿Hasta dónde serán capaces de llegar?

Federico Jiménez Losantos, en El Mundo, detalla cuál es el régimen que los separatistas quieren cargarse y además con la connivencia pasiva de Mariano Rajoy:

Ese régimen de 1978, triunfante en 1981, es el que quieren destruir los golpistas atrincherados en otro Parlamento, el regional catalán, en 2018. La diferencia es que, ahora, son los diputados del cuarticiclo -la mitad del hemiciclo- los que interrumpen el desarrollo de la representación popular, amenazan a la otra mitad de los diputados, atacan a las FAS e insultan al Rey y al Estado mismo por defender el orden constitucional. Ahora, además, la izquierda -socialistas y comunistas- y la televisión apoyan a los golpistas presos frente a la ley. Y Rajoy dice que se ha ido de vacaciones. No sabíamos que hubiera vuelto.

Santiago González se mofa de Roger Torrent y sus deseos de proponer un candidato golpista y encausado como presidente de la Generalitat de Cataluña a sabiendas de que no puede hacerlo:

La propuesta que llevaba Torrent al pleno, reivindicar el derecho de los encarcelados a afrontar la investidura, era puro acto de melancolía. Como el transexual de La vida de Brian, Puchi no puede parir porque no tiene matriz. De nada vale reivindicar su derecho a ser madre, vale decir investirse, sobre todo cuando la reclamación parte de la autoridad legitimada para proponerlo.

Raúl Del Pozo alaba la figura del socialista José Luis Ábalos por decir sobre el separatismo catalán lo que muchos en su partido no se atreven:

No todos los políticos son ineptos o lilas. Los hay, como José Luis Ábalos, del PSOE, que tratan de propagar el relato real. El secretario de organización de Ferraz, un tipo sólido, leal e inteligente, acusa al independentismo de no entender cómo funciona la ley, se burla de la falsa equidistancia de los Comunes y aconseja a los perdidos en el laberinto gótico elaborar una alternativa viable que asuma la legalidad: "Los independentistas hablan mucho de democracia y sus propuestas son profundamente antidemocráticas". En estos instantes de confusión, cuando unos bribones se están jugando España a los dados, son necesarios los hombres leales de la izquierda, que les digan a esos alucinados que un Parlamento no puede coaccionar o perseguir a los jueces.