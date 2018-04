Marcilla se niega a pedir perdón por los insultos de su directivo a España y se extiende el boicot a la marca

Jacobs Douwe Egberts (JDE), la compañía holandesa que comercializa las marcas de café Saimaza, Tassimo y Marcilla, entre otras, ha salido en defensa de su mánager general en Francia Xavier Mitjavila después de que este calificara a España como un «Estado fascista» en su cuenta de Facebook.

«Las opiniones personales son opiniones personales. Creemos que sentarse a tomar un café (o un té) puede ayudar al entendimiento mutuo», defienden desde la compañía en un escueto comunicado para «dar respuesta a la reciente cobertura en las redes sociales» en relación a sus marcas y su compañía.

@MarcillaMolido Saimaza en mí casa no entrarán más. Nos sobran empresas cafeteras que respeten a los españoles y a la Unidad de España. Nadie debe comprar estos productos hasta que Xavier Mitjavila sea despedido de su puesto o dimita y esto se haga público con disculpa incluida pic.twitter.com/LtBca2IGwM

Si algún trabajador de Saimaza y Marcilla pierde su trabajo por el boicot. Pueden darle las gracias al retrasado separatista que lo ha provocado y a sus jefes que no lo han puesto de patitas en la calle. #VaAComprarSusProductosSUPUTAMADRE pic.twitter.com/bQ5rWUnXtr

Ignacio Camacho en ABC subraya que la compañía holandesa ha salido al paso con "un banal comunicado, tipo relaxing cup", tratando de zanjar el problema:

"Pues no: cuando se insulta a una nación democrática de forma injustificada, falaz, temeraria y torticera, esta clase de entuertos sólo se deshacen, y aun a medias, con excusas, rectificaciones o enmiendas. Y eso no hay modo de encontrarlo en la invitación cafetera".

"Es posible que en Holanda no hayan valorado bien la hipersensibilidad española ante el conflicto independentista. Algunos empresarios catalanes que la han sufrido con bastante menos motivo podrían explicar a sus colegas neerlandeses que no se trata de ninguna tontería. También existen consultoras especializadas en crisis corporativas que bien podrían asesorarles para no decir pamplinas".

"O para que consideren que si alguien pretende fracturar tu país, ciscarse en tu Constitución y romper una convivencia muy compleja y sufrida, te sientes poco dispuesto a «entender» que encima te llamen fascista. Eso no se arregla tomando un café. Que si hay que tomarlo se toma, faltaría más, siempre que no sea un Marcilla".