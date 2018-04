El terrible corte que le dio la reina Letizia a doña Sofía siendo las niñas bebés

Lo de la suegra y la nuera en la Catedral de Palma sigue trayendo cola, y hay interpretaciones para todos los gustos. Su 'forcejeo' con la Princesa Leonor de por medio, viene al parecer de lejos, y este miércoles 4 de abril de 2018 Pilar Eyre pone la guinda al pastel contando en Radio Galega (escuchar audio a partir del minuto 09:32), una anécdota que viene de lejos. (Brutal Ana Rosa con las formas de Letizia contra Sofía: "Estas cosas no se hacen o se hacen en casa").

La periodista, que ya comentó el suceso en su cuenta de Twitter, metiendo a la Infanta Cristina como detonante del pretendido desplante, narra que la emérita y su nuera "se llevan muy mal, y no se dirigen la palabra".

A ver, he hablado con alguien próximo a... y me ha dicho que el comportamiento de Letizia podría deberse a su enfado porque ha sido doña Sofía la que ha maniobrado (en buen plan) para que hoy estuviera la infanta Cristina en el funeral de don Juan.

Tras recordar que la tristeza de la Reina Sofía por no poder ver apenas a la Princesa Leonor y a la Infanta Sofía es tal que en privado se ha quejado ante sus familiares griegos, desvela un episodio a todas luces esclarecedor.

Un día, cuando las niñas eran bebés (ahora Leonor tiene 12 años y en unos días Sofía cumplirá 11), Doña Sofía se acercó a la residencia de su hijo en el complejo de La Zarzuela con idea de ver a las pequeñas.

"Le abrió la puerta la niñera. Le dijo que ni Don Felipe ni Doña Letizia estaban y que no podía dejarla pasar a visitar a las bebés porque la entonces Princesa había dado orden de no dejar pasar a nadie que no estuviera en una lista. Y ella no lo estaba".