El momento soñado de Jaime Peñafiel: "A Letizia le pierde su mala educación y su violencia"

Parecía Jaime Peñafiel últimamente algo más alejado de los focos mediáticos, pero solo estaba agazapado, acechando a su presa, como el depredador antes de lanzarse sobre la gacela. Letizia evita que doña Sofía se haga una foto con sus nietas ante las atónitas miradas de don Felipe y don Juan Carlos.



Apenas unas horas después de aparecer las imágenes que mostraban el desagradable lance de la Familia Real en Mallorca, con la reina Letizia troleando de lo lindo a su suegra impidiéndola fotografiarse con la princesa Leonor y la infanta Sofía, saltó Peñafiel. Brutal Ana Rosa con las formas de Letizia contra Sofía: "Estas cosas no se hacen o se hacen en casa".



El periodista especialista en la Casa Real fue desde siempre un crítico feroz de Letizia, y así lo vuelve a rescatar en su artículo en El Mundo este 4 de abril de 2018. Lo que no se vio en el vídeo real: así reacciona Letizia cuando Sofía da un beso a sus nietas:

A este periodista, el triste y lamentable incidente de Letizia contra la Reina Sofía a las puertas de la Catedral de Palma, no le ha sorprendido en absoluto. No olviden ustedes que yo fui la primera víctima de su mal carácter y su mala educación en vísperas, incluso, de su boda, cuando me abordó con violencia verbal en el Ayuntamiento de Madrid y delante de su alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón.