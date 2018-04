Luis Ventoso le mete un estacazo al deficiente Dastis por la liberación de Puigdemont: "Basta oírle 30 segundos para saber que muy persuasivo no es"

El revés judicial que Alemania le ha soltado a España con la puesta en libertad del prófugo Carles Puigdemont es el tema central este 6 de abril de 2018 en los editoriales y tribunas de opinión de la prensa de papel. Más que criticar el fallo del juez teutón, se tira con mucha bala contra el Gobierno de Rajoy por haber hecho poca pedagogía por Europa y haber dejado que el separatismo haga su propia campaña de imagen y de victimismo.

El Mundo, en su editorial, le mete un buen hachazo al Gobierno de Rajoy al que considera culpable de no haber hecho la suficiente pedagogía y verse ahora con el agua al cuello tras la decisión de un juez alemán de poner en la rue a Carles Puigdemont:

La bombona de oxígeno alemana alejará a Cataluña aún más de la normalidad constitucional. El conflicto entre facciones separatistas alargará el bloqueo quizá hasta la víspera misma del plazo para nuevas elecciones. Pero lo más preocupante es la reacción del Gobierno, que se limita a pedir respeto y confianza. Rajoy no sólo no abordó a tiempo el desafío separatista sino que tampoco se ha preocupado por hacer pedagogía de su verdadera naturaleza por Europa. Los resultados están a la vista. Los españoles serán duros con este fracaso como con ningún otro del Gobierno. Por la estremecedora razón de que quizá no tenga remedio.