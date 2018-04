¿Sabes cuál es la sexta noticia más leída en el New York Times?

Considerado como uno de los periódicos más influyentes del planeta, The New York Times recoge el rifirrafe real y titula algo así como 'La Reina Letizia y la Reina Sofía se enfrentan ante el alucine de España'. La traducción más libre y moderna sería: España lo flipa con el enfrentamiento de las reinas. Lost in translation aparte, que el rotativo se haya hecho eco del vídeo que ha conmocionado la percepción de la monarquía en España no es extraño. Pero es que la noticia ocupa el sexto lugar entre las más leídas de su web.

VÍDEO DESTACADO: Letizia evita que la reina Sofía se haga una foto con sus dos nietas