El pastizal que pagó Jordi Pujol a Serrat por no cantar 'La, la, la' en español

El periodista Jesús Mariñas, ya se se hacía eco en la revista 'Tiempo', -en agosto de 2014-, del relato que escuchó por boca de Manolo de la Calva y Ramón Arcusa, los autores del famoso 'La, la, la' que consagró a Massiel en el festival de Eurovisión de 1968. Durante estas últimas horas vuelve a hacerlo en 'La Razón'.

Lo hace ante los cincuenta años "sin celebración, velas ni jolgorio", del evento, y después de que Massiel, en una reciente entrevista a 'El Mundo', haya afirmado que el catalanismo de aquellos años presionó al cantante para que no se presentara en el festival si no cantaba la canción en catalán, atribuyendo a Banca Catalana -creada por el padre de Jordi Pujol- haber dado dinero a Serrat para no representar España.

Mariñas va más lejos y pone ahora otra cifra a la apuntada: 15 millones de pesetas.