Ventoso le sacude hostias como panes a Albert Rivera y le deja como un 'Ecce Homo'

De todo un poquito este domingo 8 de abril de 2018 en las columnas y editoriales de la prensa de papel. Tenemos Cifuentes, Puigdemont, elecciones, Casa Real y palos a Ciudadanos por querer nadar y no mojarse la ropa. Prepárense, que vienen curvas

Juan Pablo Colmenarejo, en ABC, se suma a la tesis que contempla el adelanto de las elecciones a junio de 2019 y así hacerlas coincidir con los comicios locales, autonómicos y europeos:

En el Madrid de las cábalas sobre qué pasará, siempre el tiempo es el alimento, políticos, financieros y demás ponen ya fecha a las generales. El primer domingo de junio de 2019 y coincidiendo con las municipales para que el PP, y también el PSOE, hagan frente a la avalancha con sus estructuras provinciales. Tal vez sea tarde. La legislatura está en modo colapso y solo hay un proyecto que aprobar, siempre nos quedará Montoro, que sirve hasta la mitad del 2019.

Luis del Val, de modo elegante, invita a Cifuentes a dejar el cargo de presidenta de la Comunidad de Madrid:

El problema de Cristina Cifuentes no es que tenga o no tenga razón. El disparo ha dado en la línea de flotación de su credibilidad, justa o injustamente, y ya da lo mismo, porque no podrá ni hablar en el Parlamento autonómico, ni aparecer en público, sin que le citen el máster. Entiendo su asombro, a pesar de su inteligencia. En esta semana, la libertad de un prófugo, que ha hecho un daño terrible, y es autor del primer intento de secesión en un estado de la Unión Europea, desde su fundación, casi aparece como un héroe, mientras ella representa la villana de la semana. Puede que sea injusto. La vida es injusta en muchas ocasiones, y la política casi siempre. Y, cuando se pierden los papeles, hay que pararse un momento, no ya para tratar de encontrarlos, sino para reflexionar si merece la pena continuar con ese lastre.

Jon Juaristi, gran conocedor del mundo universitario, considera que más allá de la veracidad o no del máster hecho por Cifuentes, lo que tiene enjundia es cómo está por dentro la universidad española:

La reacción del rector de la URJC y de los responsables del máster ha sido moralmente miserable y ya se verá si delictiva. Para encomiable valentía, la del profesor Álvarez Conde, que, ante la presión del rector, pidió redactar un documento interno (es decir, algo así como un acta) a una discípula suya. Lamentablemente, esto no va a suponer el comienzo de una catarsis en las universidades públicas, algo, en mi opinión, mucho más urgente que el impeachment de Cifuentes. Y es el tema da para mucho. O sea, que seguiremos con ello.

Ignacio Camacho está hondamente preocupado por lo sucedido en Alemania y la puesta en libertad de Puigdemont. Asegura que eso debe de atemorizarnos más y, de paso, perder menos energías en el máster de Cifuentes:

Para muchos europeos, incluidos los magistrados que han liberado a Puigdemont, aún somos un país de desarrollo político balbuciente, incompleto; una sociedad incapaz de desprenderse de su tradición autoritaria.



El asunto es de crucial importancia. Mientras nos entretenemos con el presunto máster de Cifuentes, la arquitectura legal española ha sido puesta en entredicho en una nación aliada. Hay un desperfecto exterior considerable en nuestra reputación democrática. Y la defensa urgente de ese respeto constituye un objetivo primordial, indeclinable, para el crédito de la llamada 'marca España'.

Luis Ventoso le mete una somanta de leches a Albert Rivera y a Ciudadanos:

En contra de la moda, mi fascinación con Ciudadanos es mejorable, lo que provoca que en tertulias amicales me tachen de carcamal. Percibo al dinámico riverismo volátil, liviano y un pelín pueril (desparpajo oratorio al margen, que sin duda lo tienen, sus ideas generales resultan casi un calco de las de cualquier socialista o popular moderado). La formación de origen catalán no es además tan novel como aparenta: pronto cumplirá doce años y concurre a las generales desde 2008. Pero pese a ese notable rodaje todavía no ejerce el poder en plaza alguna, lo que le permite presentarse como eterna promesa, pura y ejemplar. Solo quien se aplica en los fogones se quema, y hasta ahora Rivera se ha limitado a dar consejos magistrales desde el salón a cocineros que sí toman decisiones reales sobre pucheros hirviendo. No sé a ciencia cierta si Cifuentes es culpable o no de la manipulación de su máster. Pero sí sé que mientras Génova sea la casa de los líos, Rivera seguirá subiendo sin haber demostrado nada.

Antonio Burgos desengrasa tanta tensión con una divertida opinión sobre el incidente regio a la salida de la catedral de Palma el 1 de abril de 2018:

A la Corona, hasta ahora sacralizada y respetada fuera de toda crítica y maledicencia, le han "hecho un Sálvame". La han puesto casi a la altura de Belén Esteban y del pollo de Andreíta. Lo que nos preocupa hondamente a los que somos monárquicos por razones históricas y estéticas, y no nos interesan las personas, sino la Institución dinástica que garantiza la estabilidad constitucional del Reino. Tras el «Sálvame» de Palma de Mallorca, algunos que vamos por el plan antiguo estamos muy preocupados no por habladurías y chismes, sino por algo más de futuro: la educación de S.A.R. la Princesa de Asturias. Toda la popularidad que ganó Don Felipe VI en su patriótica y valiente postura en defensa de la constitucional unidad de España frente el separatismo catalán no puede perderse por un malhadado vídeo.

El editorial de El Mundo le deja un recadito al ministro de Exteriores, Alfonso Dastis, por no haber planteado batalla en Alemania y en el resto de Europa ante el envenenado discurso de los golpistas catalanes:

Nuestro Estado de derecho es suficientemente sólido para afrontar estos reveses. Sin embargo, queda al descubierto la pésima gestión en el exterior ante un desafío de la envergudura del golpe independentista. El ministro Dastis se limitaba ayer a tachar de "desafortunadas" las necedades de la ministra alemana. Pero mucho de lo que estamos viviendo se debe a la inoperancia para haber evitado que, por ejemplo, toda la prensa alemana -de izquierda a derecha- haya comprado el discurso del secesionismo. De nada sirve llorar por la pérdida de las batallas que no se dan.

Y Arcadi Espada compra la reflexión editorial del diario de Unidad Editorial: