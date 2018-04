ABC entierra a Cifuentes: "¿De verdad hay alguien en el PP que se crea que hizo un máster?"

La prensa conservadora está abochornada por el lamentable espectáculo que ha dado el PP en Sevilla ovacionando a Cifuentes. La presidenta de la Comunidad de Madrid no cuenta con los apoyos de la prensa de papel de Madrid (ABC y La Razón). El ataque que le lanza el adjunto al director del diario de Vocento, Ramón Pérez Maura este 9 de abril de 2018 es demoledor.

'Vivir al margen de la realidad' es el título de la columna de Maura, quien reconoce que no ha necesitado del máster de Cristina Cifuentes para estar seguros, desde hace muchos años, que algún día esta mujer sería un problema para el Partido Popular.

Ya cuando se anunció su candidatura a la Presidencia de la Comunidad de Madrid en 2015 Cifuentes no tuvo inconveniente en explicar que ella era partidaria del aborto y republicana. Que debe de ser el perfil de votante que ella cree que es la base electoral del PP. El 17 de marzo de 2016 hizo que su partido apoyase en la Asamblea de Madrid una iniciativa para promover la regulación de la gestación subrogada. Iniciativa verdaderamente notable considerando que la Comunidad de Madrid no tiene competencias en la materia. A nadie pudo sorprender que hubiera tres diputados de las filas de Cifuentes que se negaran a apoyar la iniciativa por razones de conciencia. Pero la conciencia es algo que para Cifuentes sólo puede invocarse cuando le interesa a ella. Aquellos diputados fueron calificados desde la dirección de su grupo parlamentario como «mojigatos». En el PP de Cifuentes no hay cabida para las cuestiones de conciencia.

Pérez Maura entra de lleno en las mamarrachadas que hace Cifuentes para ser indultada por las hordas de Podemos, las mismas que le acosaban con escraches en la calle:

Y esta misma Cifuentes es la que hace poco más de un año organizó el teatro de unas falsas primarias en las que no bastaba con ser afiliado al PP madrileño para poder votar y en las que no se envió una carta a todos los afiliados del partido informándoles de que había la posibilidad de participar en la elección de quien presidiera la formación. Esa es la democracia de Cifuentes.

El adjunto al director no se cree ni remotamente que haya hecho ese máster:

¿De verdad hay alguien en el PP que se crea que Cifuentes hizo un máster? ¿Ésta es la dirigente que se permitía dar lecciones de ética, moral y pulcritud a sus compañeros de filas? ¿Puede haber una sola persona en ese partido que crea que la presidenta de la formación en Madrid no ha mentido? Un máster en el que nunca la vio nadie ni nadie la examinó a pesar de que ella dice que hizo el examen. La única posibilidad que le va quedando a Cifuentes para tener una coartada es conseguir armar un supuesto tribunal cuyos integrantes hayan fallecido todos. No me negarán que es inverosímil haber defendido su trabajo de fin de máster con un expediente en el que -por error, claro- ponía que no se había presentado a dos asignaturas. Sería un error administrativo, pero tendría que haberse corregido antes de presentarse al examen en el que nadie la vio, no dos años después.