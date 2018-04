La tímida monja de clausura que adorna su hábito con lazos golpistas

De casta le viene al galgo. No en balde el monasterio de Vallbona de les Monges, situada en la comarca de Urgell (Lérida), fue cedido por sus religiosas para la celebración del referéndum ilegal del 9-N en 2014. Y en este centro religioso también se pusieron urnas para la consulta separatista del 1-O.

Así que no es de extrañar la facha de la monja que luce un lazo amarillo en apoyo a los golpistas encarcelados, quien se tapa para evitar ser fotografiada y aparecer posteriormente en los medios, según publica 'Germinans Germinabit'.

Anna Maria Camprubí es la madre abadesa de este monasterio. Semanas antes del 1-O, Camprubí afirmó en una entrevista a Rac1 que

"no tenemos ningún miedo porque no estamos haciendo nada malo". "Tenemos la conciencia muy tranquila. ¿Si me meten en la cárcel? Sería una experiencia nueva".