Pablo Casado le recrimina a la cara a Barceló (SER) la encerrona que le hizo El País: "Me grabaron sin autorización"

El vicesecretario general de Comunicación del PP, Pablo Casado, se ha visto envuelto en la polémica a cuenta de su máster cursado en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), que ahora se investiga. En conversación con ABC Casado explicó que ese curso de postgrado lo estudió antes de que entrara en vigor el plan Bolonia, es decir, con condiciones menos rígidas, sin obligación de asistencia a clase.

Según el relato de Casado, debía presentar trabajos, que conserva, y le fueron convalidados créditos por sus estudios de Derecho. El dirigente del PP realizó el «Máster en Derecho Autonómico y Local» entre 2008 y 2009. Por esas fechas era diputado de la Asamblea de Madrid y presidente de Nuevas Generaciones del PP en la Comunidad.

La nueva tormenta en el Partido Popular se produjo a raíz de una información publicada por «El País», que pone el acento sobre que el político no es capaz de precisar si fue a clase. La reacción de la Universidad, que desde el caso Cifuentes está en el ojo del huracán, fue la de abrir de inmediato una investigación para aclarar lo sucedido, ampliándolo a Casado.

«Desmiento tajantemente la noticia de @elpais_espana. Tengo toda la documentación que avala mi Master en Derecho Autonómico y Local en la @urjc en 2008 en base al plan de estudios antiguo del RD2005 de adaptación de cursos de doctorado al Plan Bolonia. Esta es mi intranet hoy», se puede leer en el mensaje.

LA ENCERRONA DE 'EL PAÍS'

En conversación con 'Hora 25' de la cadena SER, Casado ha explicado que su máster es perfectamente legal y que tiene toda la documentación que lo prueba. --Pablo Casado defiende que su máster es legal: "Tengo toda la documentación que lo prueba"--

"Hago los trabajos de investigación, guardo uno muy voluminoso de 60 páginas. Ese trabajo lo tengo y a todos los compañeros les he dicho que pueden venir a verlo", ha manifestado con el compromiso de enseñar esos documentos a la prensa este 10 de abril de 2018.

Pero Casado le ha recriminado a la cara a la periodista de la SER, Angels Barceló, la encerrona que le hizo el diario El País:

"El País es un gran periódico pero se ha precipitado. Hablamos con Íñigo [Domínguez] por la pieza que publica el domingo, aparte de que me graba sin mi autorización.--La universidad como chiringuito-- Después, a las dos horas, yo debo haber dicho algo de la flexibilidad que tiene la Universidad Rey Juan Carlos y me dice 'Pablo, por cierto, sobre lo que decías de la flexibilidad...' y a la cuarta pregunta le digo: --Oye, Íñigo. ¿Tú estás haciendo la pieza sobre la URJC o sobre mí?

--Bueno, es que culturalmente...

--No, yo no facilito información colateral si no hay una acusación en mi contra. Si quieres quedamos para que veas la documentación y verás que está todo impecable. Si no te importa, quedamos el lunes sin problema. 'Vale, vale', me responde.

"Hablo con el corresponsal de El País en Génova, Juanjo Mateos, para decirle que puedo quedar este lunes a las 17 h pero él no podía. A las 20 h habla con el director adjunto, Rafa de Miguel, le explico durante 23 minutos todo la información que tengo sobre este asunto para que se la transmita a Íñigo Domínguez y quedamos en vernos en Miguel Yuste o en Génova con la documentación. Al final la información salió publicada y le dije estaba muy decepcionado".

Angels Barceló preguntó cómo podía ser que no se acordara de si iba o no a clase:

"Cuando te llaman un jueves por la tarde, reunido con tres ministros, y ya me conocéis, yo tengo la amabilidad de atender a la prensa, lo que no te esperas es que una persona que no conoces te está grabando y además, el 9 de abril 2018, publica la grabación del jueves que es totalmente distinta. Yo dije que no me acordaba porque en ese momento no estaba para acordarme de nada".

--¿Y ahora ya se acuerda? --Sí, claro que me acuerdo. Yo no necesito un máster, quería un doctorado. Yo ni siquiera iba a por el título. Este es un máster que te servía para investigar, pero no tengo ningún interés en el ´titulo de este máster porque yo ya tenía mis posgrados en Georgetown, en Harvard...

Casado asegura que ese máster, de la primera hornada de Bolonia -se rige por un Real Decreto de 2005, diferente al de 2007 que —según él— regía cuando lo cursó Cifuentes-, no tenía como fin la consecución de un título, sino ser la vía para el doctorado. "Este no es un máster finalista, es como un curso de doctorado. Yo no tenía ningún interés de poner otro máster", argumenta. Finalmente admite que no ha tenido tiempo para investigar y lograr el doctorado. Casado ha mostrado un 'pantallazo' de la intranet de la Universidad.