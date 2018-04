La terrible amenaza de una colérica Letizia a Felipe y su traición a doña Sofía

El duelo entre reinas, trasladado entre quienes defienden a la reina Letizia y a doña Sofía, ha disparado las audiencias en los medios tras el tira y afloja en la catedral de Palma. (Un oscuro secreto sobre el divorcio entre Letizia y Felipe incendia la Zarzuela).

Este miércoles 11 de abril de 2018 la revista 'Lecturas' abre portada con un reportaje que viene firmado por Pilar Eyre y por Mariángel Alcázar, con el título 'La verdad del escándalo de las reinas', donde se revelan detalles que dan cierta idea de cómo se gestó el follón de marras tras la misa. (El soberano corte de un cabreado don Juan Carlos a su nuera por despreciar a su mujer).

Eyre pone el dedo en la llaga al recordar la buena relación que existía al principio entre ambas, y cómo doña Sofía se volcó en su nuera, descuidando incluso a sus propias hijas:

Y entre todo esto le lanzó una amenaza al entonces príncipe de Asturias:

"Yo no voy a ser una mujer sufridora como tu madre... a la mínima, me largo".

Las confesiones de la madre del hoy Rey de España a su actual nuera, fueron tambien la tónica:

Pilar Eyre asegura que la reina griega llevaba sus albúmes de fotos y películas de la infancia de Felipe y las veían durante largas horas. Además Sofía

LA TRAICIÓN

Pero el 'buen rollo' duró poco, cuando la reina Sofía dejó de ser persona autorizada para entrar en casa de Felipe y Letizia. (El terrible corte que le dio la reina Letizia a doña Sofía siendo las niñas bebés).

"Letizia se hartó, contrató a una enfermera especializada en recién nacidos y vino el primer desplante. Cuando la madre de Felipe iba a llevar una caja de juguetes y regalos para sus nietas a casa de su hijo y su nuera, la niñera le dijo que la señora había salido y ella no estaba en la lista de personas autorizadas a venir en su ausencia".

A partir de ahí, todo eran excusas: "las niñas están comiendo, durmiendo o en natación..." y la abuela Paloma Rocasolano era la encargada de cuidarlas cuando Letizia no estaba. La tristeza de Sofía era tal que un día se vino abajo delante de su familia griega y con lágrimas en los ojos desveló el motivo:

"No me dejan ver a mis nietas, ‘la otra', está todo el día en su casa, y yo que vivo al lado no puedo ir".