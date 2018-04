¡No se les puede tomar en 'sirio'! Los 'imagine' Sánchez e Iglesias reclaman diálogo con sátrapa Bachar el Asad

El ataque de Estados Unidos, Francia y Reino Unido para repeler la agresión que en Siria se está teniendo contra la población civil es el tema que domina en editoriales y tribunas de la prensa de papel de este 15 de abril de 2018.

Ignacio Camacho, en ABC, critica el buen rollismo en España de los Sánchez e Iglesias pidiendo el consabido diálogo entre las partes:

He aquí, sin embargo, que la izquierda occidental ha procedido a rasgarse con solemnidad sus ya descosidas vestiduras en uno de sus habituales ejercicios farisaicos. Los Corbyn, Sánchez, Mélenchon o Iglesias de turno -y en Francia también Le Pen, qué coincidencia- han salido a protestar en tono airado. Nuestro líder socialdemócrata, en una breve pausa del acoso a Cifuentes, ha apelado al exquisito mantra poszapaterista de "una solución política" a través del diálogo. Esclarecida y novedosa propuesta que debe de haber conmovido a los contendientes de la gran carnicería, los que envenenan a niños con gas sarín o decoran las carreteras con enemigos crucificados. Es así de fácil: todo consiste en sentar en una mesa al sátrapa Assad, sus adversarios internos, los ayatolás iraníes y los terroristas islámicos, más observadores de la UE y de la ONU, rusos, israelíes y americanos. Y esperar que entre todos logren un acuerdo de paz estable... si mientras queda en Siria alguien vivo para disfrutarlo.

El editorial del diario de Vocento va en la misma línea:

Luis Ventoso también le mete una buena sacudida a los 'buenistas' de Sánchez e Iglesias:

Extrañamente, El País en este caso no se muestra muy crítico con la acción de respuesta contra el sátrapa sirio, aunque vuelve a reclamar, eso sí, diálogo y diplomacia:

La nueva exhibición de firmeza por parte de Occidente, con el ataque más masivo desde que se inició el conflicto, no solo muestra la verdadera línea roja que supone el uso indiscriminado de armas químicas como el que afectó a 500 personas en Duma la semana pasada, sino que fija el camino de un pulso diplomático en el que Rusia se debe involucrar. Forzar a Moscú a llevar a Bachar el Asad a una verdadera mesa de negociación para avanzar en el fin del conflicto sería el verdadero éxito de una firmeza cuya mejor noticia será siempre la contención, la multilateralidad y la proporción.

La Razón habla de ataque legítimo y proporcionado:

La operación ha concitado todo el consenso que cabía esperar; la OTAN y la Unión Europea se han puesto de inmediato del lado de sus aliados. Es una buena noticia comprobar cómo EE UU no ha renunciado a su responsabilidad internacional pese al declarado deseo de su presidente de abandonar el multilateralismo. Las declaraciones de Trump de finales de marzo respecto a la retirada estadounidense de Siria pudieron animar el ataque químico, pero la contundencia de la respuesta militar ha vuelto a poner las cosas en su sitio. No parece además que Rusia esté dispuesta a liderar una fuerte represalia a este ataque contra su protegido sirio más allá de las habituales bravatas a que nos tiene acostumbrados el jefe del Kremlin.

El Mundo, por su parte, lamenta que se haya dejado de lado a Siria para que Putin se convierta en el árbitro parcial del conflicto:

La ofensiva de ayer es legítima. Pero no oculta la falta de una estrategia occidental para Siria. Clausewitz decía que la guerra es una mera continuación de la política por otros medios, pero en el caso de la Administración Trump, tristemente, no hay política alguna para Oriente Próximo. De hecho, su inacción ha sido muy bien aprovechada por Putin, quien no tardó en ocupar el vacío de poder y se ha erigido en mucho más que en árbitro de la guerra siria. Occidente se ha entregado al cinismo de la realpolitik y desde hace meses prefiere taparse la nariz y mirar hacia otro lado aceptando a Asad como un mal menor, como parte de la solución en vez de como lo que realmente es, parte del problema.