Vocento le declara la guerra a Google y Facebook: basta de regalar contenidos de calidad a cambio de migajas

Desde el último trimestre de 2016, Luis Enríquez, consejero delegado del Grupo Vocento, lleva detectando una señal preocupante en el sector de la comunicación. El mercado de inversión publicitaria como lo conocíamos hasta hoy está cambiando de paradigma a velocidad de vértigo y de manera estructural.

La tradicional correlación entre la publicidad y el consumo privado está cambiando y hay que tomar decisiones estratégicas de calado para evitar el choque con el iceberg. Los ingresos por publicidad de Vocento están estancados, no han repuntado pese a la recuperación económica y se hace urgente buscar soluciones alternativas.

¿Qué está pasando? Enríquez lo explicó este 18 de abril de 2018 ante la Junta de Accionistas de Vocento en Bilbao: "Los anunciantes se van (de los medios) para auspiciar eventos que sirven para mejorar la seña de identidad de su marca, (eventos deportivos, gastronómicos, solidarios). Están buscando impactos certeros en audiencias".

En otras palabras, están buscando perfiles, huyendo de muestreos aleatorios de audiencias masivas como el EGM, Comscore o Kantar Media, cada vez menos creíbles.

"Esto pasa por la necesidad de las marcas de ser mejor comprendidas y valoradas. Elaboran contenidos propios y los distribuyen contagiándose del prestigio de ese evento. Lo hacen en el ámbito de la mujer, la gastronomía, etc. Y se están ubicando en Facebook y Google a través de la publicidad programática, que no deja de crecer en todo el mundo. En España ya representa el 60 por ciento".

¿Por qué Facebook y Google son capaces de albergar toda esta capacidad publicitaria?

Retorno de una tarta publicitaria cada vez más pequeña: estas plataformas están consiguiendo absorber más del 80 por ciento de los ingresos del mercado de la publicidad en internet, dejando a los editores el 20 por ciento de la publicidad y bajando. Las grandes cabeceras de la prensa española están luchando por las migajas que les dejan las redes. Una estrategia destinada al fracaso.

Enríquez lo advirtió hace unos días en un encuentro con los alumnos de MBA de la Universidad de Portsmouth:

"A mediados de los 90 la industria escogió la opción de ofrecer todo el contenido gratis en nuestras websites. El primer diario en empezar a pensar, ya en esta década, que esto podría ser una mala idea para el futuro fue el británico The Times. Cerraron absolutamente su web al pago. Después, The New York Times llegó con un modelo que combina el poder ver un cierto número de noticias gratis cada mes y la obligación de pagar pagar a partir de ese umbral. Otros, como Vocento con su prensa regional, están siguiendo este camino con su propio estilo. De hecho cabeceras como The Boston Globe o The Washington Post han reducido el número de contenidos que ofrecen gratis online".