¿Sabes quiénes son las 100 personas más influyentes del mundo?

El presidente de Argentina, Mauricio Macri, el director mexicano y ganador del Oscar Guillermo del Toro y el chef español José Andrés integran la lista de las cien personas más influyentes del mundo que publica la revista Time.

Federer es el hombre más influyente del mundo para 'Time'. El tenista suizo ocupa la primera posición de la prestigiosa lista, según recoge marca.

El listado que Time difunde cada año destaca a personalidades del espectáculo, las artes, el deporte y la política, entre otros ámbitos, sin que asigne una posición específica a los seleccionados.

Thank you for the kind words, @BillGates. Honored. @TIME pic.twitter.com/eGmBhS3NZv