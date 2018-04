La tremebunda reacción del templado Ignacio Camacho al falso perdón de ETA: "Y una mmm... mierda"

Inadmisible, cínico, hipócrita, obsceno... y así todos los adjetivos que ustedes quieran ponerle al infecto comunicado de la banda terrorista ETA es lo que van a encontrar este 21 de abril de 2018 en las tribunas de opinión de la prensa de papel. Nadie se traga las falacias de unos terroristas que, encima, tienen el despropósito de distinguir entre los muertos que han dejado por el camino.

El editorial de ABC no duda en llamar mentirosa a la banda terrorista ETA con su perdón que es totalmente impostado:

ETA no merece un ápice de reconocimiento por su comunicado. Miente con su versión exculpatoria sobre su pasado. Con comunicado o sin él, su derrota ya es definitiva y ahora se afana en lograr lo que toda organización terrorista derrotada busca: un hueco en la actividad política y una salida para sus presos. La respuesta debe ser la que ha permitido al Estado su victoria sobre ETA: aplicar la ley y reivindicar a las víctimas. Por matar, la banda terrorista no tuvo premio; por dejar de hacerlo, tampoco; por justificarse con un comunicado inmoral, menos aún. Quedan decenas de asesinatos sin resolver, que están prescribiendo inexorablemente, en coincidencia con este nuevo comunicado. Falta el anuncio de la disolución para que ETA culmine su teatro de despedida y comience la fase del punto final a sus responsabilidades, en la que no le faltarán los tontos útiles que, mientras claman por la 'memoria histórica', apremiarán al Gobierno para que facilite el olvido de sus crímenes. La dignidad nacional no puede consentir que los asesinados por ETA mueran por segunda vez.