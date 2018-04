El pseudorapero Hasel anima a la gente a "tirarle piedras" a Loquillo porque su libertad de expresión le gusta menos que la suya

Loquillo ha hablado claro: "Me importa un pepino que un rapero entre en la cárcel". Las declaraciones del cantante barcelonés a 'El Periódico' se sitúan en el contexto de los problemas con la justicia que han tenido raperos (es un decir) como Pablo Hasel o Valtonyc por loar a ETA y al GRAPO e injuriar a la Constitución y a la monarquía--El proetarra Hasel justifica el asesinato de "opresores" políticos y defiende a los GRAPO en el digital de Escolar--.

Loquillo, que no se muerde la lengua, y dice lo que piensa en ese momento exacto (lo que le lleva a incurrir en contradicciones con más frecuencia de lo que sería deseable) ha realizado declaraciones explosivas en una entrevista con el rotativo del grupo Zeta--La insolencia ya no sale gratis: la Audiencia Nacional manda a prisión al rapero Pablo Hasel por enaltecer el terrorismo --:

Cuando oigo a los que dicen que hoy hay fascismo y no han visto a un fascista en su puta vida. Yo sí los he conocido

Preguntado por su opinión sobre que un rapero entre en la cárcel por la letra de sus canciones, más claro no ha podido hablar--Concierto de pitos a Hasel por borrar el tuit donde insulta a Pablo Iglesias tras la condena a Valtonyc--:

Por favor, que a todos nos han censurado 20 veces, ¿qué me quiere usted contar? Chico, si te arriesgas, te expones a que te partan la cara, esto ha sido siempre así. A este oficio se viene llorado de casa.

Me importa un pepino. Me preocupan más las amenazas a Coixet y a Serrat, porque los que ensalzan al rapero son los mismos que luego silencian lo otro. ¿Han censurado a un rapero?

Y Hasel en Twitter animaba a ir a algún concierto de 'El loco', que celebra sus 40 años de carrera con un disco recopilatorio y una gira estatal, "a tirarle piedras"--La nueva marranada del 'arrepentido' Valtonyc: "Tengo miles de misiles apuntando a su majestad"--.

Dice Loquillo que le importa una mierda que seamos encarcelados por rapear, no sorprende de un mercenario pro C's que vendió todo principio por dinero. Más allá de lo que uno opine como artista, es una basura de persona. A mi no me importaría que le lanzaran piedras.