El País saca del anonimato a Nuria Vallduriola, la 'ideóloga' del acoso a los hijos de guardias civiles en Cataluña

Cataluña es la cuestión fundamental que podrán encontrar en las tribunas y editoriales de opinión este 25 de abril de 2018. Tenemos desde la 'papafritada' de Alfred (el bobainas golpista de 'Operación Triunfo'), a la pasividad del Gobierno de España o la sujeta que alentó y permitió el acoso a los hijos de guardias civiles tras el ilegal referéndum del 1-O.

Federico Jiménez Losantos, en las páginas de El Mundo, insiste en la idea de que el golpismo catalán triunfa gracias a la ineficacia y torpeza del Gobierno de España:

El editorial de El Mundo considera que, a tenor de los hechos, el 155 se ha quedado en papel mojado y que en Cataluña siguen mandando y amenazando los mismos de siempre:

Carmen Rigalt se muestra indignada con el ministro del Interior a cuenta de que se requisaran a la entrada del Metropolitano camisetas amarillas:

He ahí al ministro del Interior: A él no hubo que importarlo porque es producto interior bruto nacido en Montellano (Sevilla) y sabe las cosas por ciencia propia. Lástima que haya vuelto a patinar, con lo monísimo que estuvo en el caso Gabriel, que sólo de escribir su nombre me tiembla hasta el teclado. No todos servimos para todo, incluido Zoido. Él se dejó llevar por un exceso de celo, sólo eso explica sus ganas de meterse en líos haciendo requisar camisetas y bufandas amarillas en la final de Copa entre el Barça y el Sevilla. Luego el ministro desafió la razón diciendo que la orden no era política sino policial, y desde entonces no he parado de comerme el tarro pensando donde empieza lo político y termina lo policial.