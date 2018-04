Tertsch recuerda a los bocazas justicieros de Podemos su comprensión con la asesina de Gabriel Cruz

La sentencia que condena a los miembros de 'La Manada' a sólo nueve años de prisión ha desatado toda una ola de indignación por considerar insuficiente la pena y, especialmente, por evitar la palabra violación.

Desde Podemos se ha sido especialmente crítico con la sentencia:

La condena a La Manada sólo por abuso es una pésima noticia ¿Cómo que no hubo intimidación? Parece que se estuviera diciendo a las víctimas que si no te enfrentas a 5 matones que te doblan en tamaño, arriesgando la vida, no te están violando. Vergüenza y asco