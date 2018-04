La sentencia a 'La Manada' es repugnante, pero la justicia no puede basarse ni en gritos ni en pancartas

Unanimidad este 27 de abril de 2018 en la prensa de papel a la hora de hablar sobre la sentencia que ha condenado a los cinco miembros de 'La Manada' a nueve años de prisión por entender que sólo abusaron de una chica de 18 años en los sanfermines de 2016. Desde polémica a repugnante son los calificativos a la decisión judicial, pero también se reclama cabeza fría y no dejarse llevar por los gritos y las pancartas.

El editorial de El Mundo se centra en la sentencia que le ha caído a ‘La Manada' y, aún reconociendo que los jueces no han estado finos, reclama tranquilidad y que no se retroceda a tiempos donde la gente se tomaba la justicia por su mano:

Santiago González califica de gentuza a los miembros de La Manada y critica que hayan sido absueltos del delito de violación:

El diario ABC, entendiendo que los hechos cometidos por 'La Manada' son repugnantes, reclama que no se puede hacer justicia basándose meramente en pancartas y protestas:

La repugnancia que suscita este suceso no puede soslayar que la más noble de las causas necesita ser sustentada por pruebas concluyentes para que sea acogida por un tribunal. El proceso penal es la suma de pruebas, no de opiniones ni de pancartas. Los tres magistrados de la Audiencia navarra, que han tardado cinco meses en comunicar su decisión, han coincidido en descartar la agresión sexual, porque no ha quedado acreditado que los condenados emplearan violencia ni intimidación contra la víctima.

Carlos Herrera se muestra indignado con la actitud de 'La Manada' pero pide a la vez que se lea con detenimiento la sentencia:

Que una serie de individuos borrachuzos y con testosterona sobreactuada se encierren en un portal con una joven de 18 años para penetrarla sucesivamente, con absoluto desprecio por la dignidad más elemental de la mujer, abandonándola a su suerte poco después no sin haberle robado su teléfono móvil, describe la catadura moral y las hechuras brutales de semejantes sujetos, todos ellos merecedores del reproche social más rotundo por su conducta vergonzosamente machista. Se pongan como se pongan, unos hombres que se visten por los pies -y no por la polla- no se meten en una escalera con una muchacha a la que no conocen y abusan de ella alternativamente, ora tú, ora aquél, ora yo, hasta completar el repóquer.