Martillazo de Llamazares, con recadito a Podemos, al traidor Garzón en una demoledora tribuna en El Mundo

Puñetazo sobre la mesa. Gaspar Llamazares, histórico dirigente de Izquierda Unida, se ha hartado de los bandazos de la actual cúpula de mando que dirige a los comunistas y se despacha a gusto contra Alberto Garzón por llevar a la fuerza política a un suicidio que no es otro que dejarse absorber del todo por Podemos.

Arranca así Llamazares:

También las organizaciones, incluso las que más amas y de las que has formado parte buena parte de tu vida, tienen derecho a suicidarse, y es algo que aunque me duela tengo la obligación de respetar, porque creo en la libertad y en la autonomía de personas y organizaciones, incluso para equivocarse. Lo que no se me puede pedir, además, es que asista en silencio y mucho menos que colabore con un suicidio que para mí y muchos ciudadanos de izquierdas no tiene sentido ni razón política.

Asisto con estupor a una suerte de eugenesia política de ocasión en dramáticos plazos o actos que creo que es imprescindible denunciar, negar y combatir, precisamente cuando a pesar de más de dos años de inmersión de IU en el grupo parlamentario de Podemos, sus empecinados y casi heroicos electores se mantienen vivos y con clara expectativa al alza en contraste con el estancamiento del conjunto.

Una eugenesia frívola también, que tan pronto se anuncia en los medios de comunicación como inmediatamente se niega para atribuírsela al mensajero o para limitar el anuncio a la primicia de un partido que, oh paradoja, se transforma en movimiento social.