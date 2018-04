El gruñido del histórico policía de la manada podemita: "¡Fue una orgía promovida por ella!"

Se llama José Manuel Sánchez Fornet, y fue secretario general del SUP, el Sindicato Unificado de Policía, durante 12 años no exentos de polémica y malos modos. En 2014 dejó el cargo tras rencillas varias y ejerce ahora como miembro del Observatorio Derechos Humanos y Libertades Públicas, mientras se dedica a escribir incendiarios artículos como el que nos ocupa -publicado en el 'Confidencial Andaluz' con el título' La Manada, ¿de verdugos a víctimas?'-, tras fundar el 'Círculo Podemos de policías'.

Yo también he votado Podemos siendo militante socialista. Y mucha gente más, por asco ante los señoritos vividores y sus puertas giratorias. https://t.co/dPLT708LIp

El mentado, que militó en las filas socialistas y que creó también en sus ratos libres un nuevo sindicato progresista, la Agrupación Reformista de Policías (ARP), se despacha durante estas últimas horas defendiendo a los miembros de la 'Manada',

y carga contra la víctima con saña, poniendo la guinda al pastel en su cuenta de Twitter:

Fanatismo. Lo/as fanático/as no piensan. Si llaman fascista a Serrat o Paco Frutos por no ser naZicatalanistas, el mismo nivel es discrepar de lo que dice la secta fanática por creer que la mujer de la Manada mintió. Eso te hace ultramaxhista violador. No fue violación.