La confesión del primer amor de don Juan Carlos que deja temblando a Casa Real

Justo cuando la aguas parecía que volvían a su cauce salta la hija más bella del último Rey de Italia, Umberto II, y de la Reina María José de Bélgica, María Gabriela de Saboya, en una entrevista que ha concedido esta semana a' Il Corriere della Sera'.

En la misma, habla, por primera vez, de su juvenil relación con Don Juan Carlos, y aporta un dato sobre el presente y lo que siente por él.

Esta napolitana de 78 años estuvo casada entre 1969 y 1990 con el multimillonario Robert de Balkany, y ha confirmado su historia de amor con el Rey emérito Don Juan Carlos, ya sin tapujo alguno.

"¿Juan Carlos? Un fidanzatino" (un noviete), es el titular del prestigioso diario milanés, cuyo entrevistador le preguntaba directamente "cuánto hay de verdad" en lo que se ha contado sobre esa historia. Ella, que siempre ha hablado con afecto de la Familia Real española, recuerda así su relación con el padre del actual Rey Felipe VI:

Pero sin duda, las declaraciones más explosivas y que, a buen seguro, ponen en alerta a la Casa Real son las de "nos vuelto a ver también recientemente".

La enigmática frase abona el terreno de las especulaciones.

Pero no solo de la historia de amor con Juan Carlos I ha hablado María Gabriela de Saboya, la italiana también se ha referido con bastante sinceridad a otra historia de amor con el Sha de Persia, Reza Pahlavi, quien estuvo enamorado de ella:

"Me pidió la mano. Soñaba unir su dinastía con otra europea, pero... no me sentí en condiciones de abrazar un país tan diverso".