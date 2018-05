Ussía y sus 'risas de sangre': "ETA nació del PNV, y la maternidad se respeta mucho en una sociedad matriarcal"

Tremendo, profundo y para muchos revelador artículo el de Alfonso Ussía este domingo 6 de mayo de 2018 para 'La Razón'.

Disecciona con su sabia pluma los orígenes de ET, tras el anuncio de su disolución, y no deja títere con cabeza poniendo las cosas en su sitio:

«Si dejáis de dar leña, los de Madrid retrasarán las transferencias». Eso, el árbol meneado y los frutos recogidos. Era absolutamente lógica y obligada la presencia de Ortúzar en la comedia de los criminales canonizados por la estupidez nacional.

Y no acuso a todos los dirigentes, militantes y simpatizantes del PNV. Ardanza fue un «Lendakari» nacionalista decente, y también decente Josu Jon Imaz. Y en los «batzokis» aranistas, abundan los cómodos y los tibios que saben que la militancia en el PNV les resuelve los problemas de la vida cotidiana. Pero ETA nació del PNV, y la maternidad se respeta mucho en una sociedad fundamentalmente matriarcal.

El PNV es el dinero, y la ETA la sangre. No es de ahora. En plena Guerra Civil alguien lo denunció: «Negrín está muy irritado por los incidentes a que ha dado ocasión el paso de Aguirre, -presidente de la autonomía vizcaína (sic)-, por Barcelona.

Me indica que Aguirre no puede resistir que se hable de España. En Barcelona afectan no pronunciar ni siquiera su nombre. Yo no he sido nunca lo que llaman españolista o patriotero. Pero ante estas cosas me indigno. Y si esas gentes (el PNV) van a descuartizar España, prefiero a Franco. Con Franco ya nos entenderíamos nosotros, o nuestros hijos, o quien fuere.