La venganza del 'Maquiavelo de Atresmedia' y Galiano contra Pedrojota: ahora miman a Ágatha tras su divorcio

El 'Maquiavelo de Atresmedia' no da puntada sin hilo. Mauricio Casals, presidente de La Razón y eminencia gris del grupo mediático de Planeta, ha 'adoptado' a la modista Ágatha Ruiz de la Prada tras su divorcio de Pedrojota Ramírez.

Tiene su miga la cosa porque Pedrojota, desde El Español, ha sido uno de los mayores azotes de Casals, a quien no le perdona que le haya vetado a cal y canto de participar de las tertulias de las cadenas de Atresmedia.

Y lo curioso es que Ágatha no solo tiene 'papá' mediático acunada ahora en los brazos del 'Príncipe de las Tinieblas, sino también mamá: Antonio Fernández Galiano, presidente ejecutivo de Unidad Editorial, y máximo responsable de la salida de Pedrojota tras 25 años de director de El Mundo. A los tres se les vio sonrientes y lanzándose miradas como puñales.

Agatha, que no nombra nunca a su exmarido, le ha dejado recaditos envenenados en toda su conferencia: "El año empezó con un trauma y me quedé sin un periódico. Pero conocí a Mauricio Casals (presidente de La Razón) y me dijo: No te preocupes para nada que aquí tienes uno. Y este es un superperiódico, me siento mucho más mimada que antes. Además, me he hecho íntima amiga de Francisco Marhuenda (director de este diario). Nos divertimos mucho a pesar de que él solo beba agua".

“Me quedé sin periódico. Ahora tengo uno en el que me siento mejor tratada que antes” @agathardlp #LARAZONDE pic.twitter.com/ZUbttXX43J — La Razón (@larazon_es) May 7, 2018

"En lo personal, estaba preocupada con mi segundo año tras el divorcio, porque el palo fue fuerte, pero a la vez todo el mundo me ha mimado. No me ha fallado nadie, lo que es una cosa rarísima. La gente incluso me mima por la calle. Ha sido el año mas enmocionante de mi vida".

Sobre su divorcio, Ágatha ha dicho:

"He hecho mucho caso a mis amigas. Si me decían tomar un orfidal, no me saltaba ni uno de noche. Y si me aconsejaban ver ''Downtown Abbey'', lo hacía aunque nunca había visto una serie en un iPad. He sido muy disciplinada. Me ha devuelto a cosas de la infancia. Yo tenía mis teorías de ser totalmente independiente y no depender de un hombre. Y aunque he sido la oveja negra de mi familia, durante años entré en el redil. Hacía de persona convencional, casada y con dos hijos".