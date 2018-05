El astuto Rivera prefiere no 'matar' aún a Rajoy porque entonces tendría que hacerse el vivo y proponer cosas serias

Entre Cataluña y el CIS se mueven este 9 de mayo de 2018 las tribunas de opinión de la prensa de papel. Sobre el primer asunto, críticas a la dejadez del Gobierno de España con una autonomía golpista en la que, por ejemplo, se le da cancha a un terrorista para que encima se cisque en las víctimas. En cuanto al sondeo electoral, recados a un Albert Rivera para que no se crea las cifras.

Federico Jiménez Losantos denuncia como TV3 sigue siendo un canal en el que se da amparo y bombo y platillo a terroristas como Josean Fernández y Carles Sastre:

El editorial de El Mundo le mete una buena sacudida al Estado por dejarse robar la cartera, nunca mejor dicho, en Cataluña y haber financiado, involuntariamente claro, incluso la consulta del 9-N de 2014:

ABC se centra en el sondeo del CIS y, pese al bajón sufrido por el PP, aún le otorga un cierto crédito a la formación de Mariano Rajoy:

No obstante, hay otro dato objetivo que sí favorece al PP. Sufriendo el desgaste de numerosos casos de corrupción, el encarcelamiento de altos dirigentes del partido, la salida forzada de Cifuentes y el deterioro del liderazgo de Mariano Rajoy, lo cierto es que mantiene un soporte electoral que otros partidos, en mejores condiciones y con optimistas expectativas de futuro en términos de opinión pública, no consiguen superar. Es un síntoma de esperanza para Génova, toda vez que el PP -y también el PSOE- estiman que el voto a Rivera está sobredimensionado gracias a un viciado efecto simpatía y a la lejanía de los comicios. Pero es un pírrico consuelo para un PP al que ya no bastará solo con atacar a Ciudadanos.

Ignacio Camacho le lanza un mensaje a Albert Rivera, que el electorado espera que sea una persona que supla a Rajoy, no que le eche del cargo:

La gran incógnita consiste en saber si el actor político de moda entenderá que el papel para el que lo reclaman no consiste en echar a Rajoy sino en sustituirlo. Que, aunque una cosa implique la otra, no es exactamente lo mismo.

Luis Ventoso considera que analizando detenidamente los resultados del último CIS, los partidos de la llamada nueva política poco o nada han aportado:

Kiko Llaneras, en El País, considera que aunque el CIS suele darle resultados a la baja a los grandes partidos, especialmente en las elecciones de 2015 y 2016, es verdad que en esta ocasión la encuesta viene a coincidir con otras externas que suelen tener más fiabilidad:

El PP y el PSOE tienen un argumento para mantener la calma recordando que sus peores datos en las encuestas de 2015 y 2016 nunca llegaron a confirmarse en las urnas. Sus resultados en esas elecciones acabaron siendo mejores y la suma bipartidista alcanzó el 51% en 2015 y el 55% en 2016. Pero no parece un argumento fortísimo, especialmente si atendemos al resto de encuestas, diferentes de las del CIS y en su mayoría peores para PP y PSOE. Los nuevos partidos no solo parecen consolidados, sino que se demuestran capaces de competir, tres años después, por la izquierda y la derecha.

La Razón le da una doble lectura a los buenos resultados de Ciudadanos y le mete miedo a su líder, Albert Rivera:

Una primera lectura de los resultados de este barómetro dejaría la equívoca impresión de que el partido de Albert Rivera consolida una tendencia al alza imparable, impulsado por el trasvase de votantes populares, que terminará por confirmarle como el nuevo referente del centroderecha español. Sin embargo, el mismo sondeo detecta una sensible reducción en el ritmo de crecimiento del partido naranja y, lo que es más significativo, una pérdida del nivel de aceptación de su líder, Albert Rivera, que ha pasado de ser el político mejor valorado en la encuesta de enero a caer al tercer puesto en la de abril. Para tratarse del dirigente de una formación política que no tiene responsabilidades de gestión prácticamente en toda España, es decir, que no sufre el normal desgaste de quien gobierna, ese descenso en la valoración puede ocultar un punto de inflexión en la marea creciente de Ciudadanos que no se debería pasar por alto.