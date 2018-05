El 'aprovechategui' Rivera fulmina su sentido de Estado en pos de la cutre-calculadora electoral

Albert Rivera vuelve a ser el protagonista de columnas y editoriales de la prensa de papel de este 10 de mayo de 2018, aunque en esta ocasión no es precisamente para ensalzarle como pasó en la jornada del 9 de mayo de 2018 por ese fantástico CIS. En esta oportunidad muchos toman prestado el 'aprovechategui' que le espetó Rajoy para sacudirle hasta en el DNI.

El País le mete un soberano palo al, como diría Rajoy, "aprovechategui" de Albert Rivera por desmarcarse del apoyo al Gobierno en la aplicación del 155:

ABC va por los mismos derroteros y considera que al líder de Ciudadanos se le puede nublar la vista pensando que todo el monte es orégano o, dicho de otra forma, que todas las semanas se va a encontrar con un ‘caso Cifuentes' del que salir triunfador:

Albert Rivera se equivocó ayer al anunciar que retiraba su apoyo al Gobierno en la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña. El líder de Ciudadanos cree que puede ganar por goleada a Rajoy todos los días y esto no es posible. Su «éxito» político con la caída de Cristina Cifuentes y el auge de su partido en las encuestas no deberían nublarle la razón política y entrar en un bucle de golpes de efecto para debilitar al Partido Popular.

Isabel San Sebastián considera que Ciudadanos se ha convertido en el quebradero de cabeza de partidos tradicionales y de los que abogan por el rupturismo:

Luis Ventoso asegura que Ciudadanos está ya tirando de calculadora y ver cuál es el rédito que puede obtener de su enfrentamiento con el Gobierno:

Los partidos españolistas no solo no cierran filas para defender a la nación, como hicieron en su día ante ETA, sino que se equivocan de enemigo y se lanzan a la yugular entre ellos. Rivera, que ya se cree presidente y vive para las encuestas, y Rajoy, que ya solo piensa en su legado, se liaron a sopapos, para felicidad de los independentistas que están urdiendo el Procés 2. El sentido de Estado se ha evaporado en favor de la cutre-calculadora electoral.

La Razón sacude a Rivera y coincide con sus colegas en afearle el oportunismo al líder de Ciudadanos:

No está en el diccionario de la RAE pero todo el mundo ha entendido el significado de la expresión coloquial, «aprovechategui», con la que Mariano Rajoy, no sin cierta benevolencia, ha descrito el comportamiento de Albert Rivera a cuenta de la situación en Cataluña. Sin duda, el sufijo, de cierta reminiscencias vascas, quita hierro al sustantivo «aprovechado», -como «amarrategui» lo hace con «tacaño»-, que no oculta el menosprecio del presidente del Gobierno ante una actitud demasiado próxima al ventajismo político de quien, alentado por las encuestas, no mide bien su repercusión en la opinión pública. Pero el proceder del líder de Ciudadanos es aún más criticable puesto que utiliza en su pugna, legítima, por desbancar al Partido Popular materias de gran sensibilidad para la mayoría de los españoles como son la lucha contra el terrorismo etarra o los desafíos del nacionalismo que ponen en riesgo la unidad de España.