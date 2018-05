Siniestro masaje del diario de Ignacio Escolar a Arnaldo Otegi para que le pase factura a 'El Correo' por sus valientes portadas

El diario de Escolar ha masajeado a Arnaldo Otegi para que coloque sus siniestros mensajes.

A saber: el Estado español es autoritario y no tiene cultura democrática; hay que agradecer a ETA su comunicado de disolución ("podría haberse disuelto sin decir absolutamente nada"); los presos y presas y sus familiares sufren mucho; el Gobierno necesitaba a ETA; tenemos derecho a un país en el que no existan presos; es bueno que los jóvenes y los niños no sepan lo que fue ETA; Vocento y El Correo tienen interés político por hacer portadas como la del día de la disolución.

Lo cierto es que en la entrevista que le hace al coordinador de EH Bildu la periodista Neus Tomás no hay ningún momento incómodo. ¿Se imaginan como hubieran sido las preguntas si el entrevistado es Cristina Cifuentes? Pues seguramente un bombardeo de los del 'pim, pam, pum' desde el minuto uno.

Pero no, Otegi encuentra el escenario perfecto para colocar sus dardos.

Al ex terrorista ahora travestido en hombre de paz, el mismo que es recibido como una estrella del rock o un futbolista del Barça en las Diadas de Cataluña, le escoció especialmente la portada de 'El Correo' (grupo Vocento) al día siguiente de anunciarse mediante un comunicado la disolución de ETA: 'Un final de vergüenza para ETA', afirmaba en su primera plana el rotativo, que añadía: "queda la memoria de las víctimas".

Otegi, en eldiario.es, pasa factura a este periódico con sus diatribas venenosas. Poca cosa, teniendo en cuenta que cuando ETA estaba activa, lo que hacía directamente darle el tiro en la nuca a los periodistas y columnistas críticos, algo que Neus Tomás parece haber olvidado:

- Tal vez algunos de esos jóvenes descubrieron la dureza de lo que se ha vivido viendo la portada de 'El Correo' con las fotos de centenares de muertos.

- "De los muertos de una parte, que es lo que hace 'El Correo'. No sé si los jóvenes leen muchos diarios".

- ¿Usted qué pensó cuando la vio?

- "Pensé que Vocento sigue instalado en el pasado y tiene un interés político por hacer portadas de ese tipo. Le recordaría a ese mismo grupo periodístico la portada que sacaron en el 39 diciendo 'Bilbao por fin es nacional'.

Aquí todo el mundo tiene historia. Me resulta chocante, con todo el respeto del mundo, que la derecha española quiera hablar del pasado. Me parece fascinante.

Ahora se ha abierto un periodo de oportunidades y hay gente que se quiere instalar en el pasado porque no tiene una oferta de futuro. Me da que es el caso de determinados grupos de comunicación."

