Alfonso Ussía no se corta un pelo y pone de vuelta y media al marido separata de Griso: "Grosero incoherente"

Inconmensurable Alfonso Ussía este 16 de mayo de 2018 en el diario La Razón. De un plumazo deja en la miseria al presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent; al nuevo jefe del Ejecutivo catalán, Quim Torra y al marido de la televisiva Susanna Griso, Carles Torras.

Comienza así:

Plantea una posibilidad:

No lo sé, pero quizá, con anterioridad a dar el visto bueno, Su Majestad haría bien en consultar con el Consejo de Estado, el Fiscal general y el presidente del Tribunal Constitucional, si debe o no aceptar el correo de Torrent como si se tratara de una comunicación oficial. Y en el caso de negativa o duda, mandar a Torrent, Torrente en el idioma invasor, a tomar por saco o freír monas, que ambas fórmulas sirven y son adecuadas para endulzar el lenguaje y no caer en la tentación de enviar a Torrent a tomar por culo, que no es protocolario ni propio de reyes bien educados. Dadas las circunstancias que concurren en mi persona, que no soy el Rey y sí en cambio, por inferior, muy mal educado, me tomo la libertad de enviar a Torrent a tomar por donde anteriormente expuse, no sin olvidar ofrecerme a hacerle llegar, por correo electrónico, la fotografía multicolor de un tubito de vaselina. Reserva de plaza en Estremera.