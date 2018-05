Casado y Aguirre estallan contra la "bazofia" y la "basura" de El Mundo y Escolar: "¿Lo próximo será publicar un análisis de sangre?"

Este 15 de mayo 2018 avisábamos en Periodista Digital que la máquina del fango de Nacho Escolar y Antonio García Ferreras se había puesto en funcionamiento para pasar por la piedra a Pablo Casado por otro supuesto caso de falso Máster.

Recapitulemos. El juzgado de instrucción número 51 que investiga a la ex presidenta madrileña ha abierto una pieza separada sobre la obtención del mismo título por parte de Pablo Casado. A diferencia de Cifuentes, Casado se ha mostrado tranquilo y dispuesto a colaborar.

Según informa El Mundo, Casado aprobó de golpe en 2007 la mitad de la carrera de Derecho nada más lograr el escaño como diputado autonómico, habiendo tardado siete años en superar la otra mitad.

"Así logró licenciarse en Derecho a la vez que cursaba Administración y Dirección de Empresas. Aprobar 12 asignaturas en cuatro meses representa casi una hazaña que mueve a sospecha, fundamentada en las acusaciones de varios profesores que -desde el anonimato- han referido presiones políticas para forzar un presunto trato de favor a quien por entonces ya era presidente de Nuevas Generaciones. Aunque no se le impute delito, tanto Casado como la universidad han de dar explicaciones claras".

Varios profesores del ahora dirigente popular han reconocido -'anonimamente' y eso no es baladí porque resta mucha credibilidad al asunto- a El Mundo que la dirección recibió, entre 2006 y 2007, constantes llamadas de altos dirigentes del PP, entre ellos Esperanza Aguirre, para favorecer a Casado, considerado un joven valor en alza en especial por la propia lideresa.

Estos docentes han exigido mantener el anonimato. ¿Cuáles fueron las «facilidades»? «Se le permitía no ir a clase, decía que estaba muy liado con la política y no podía acudir», explica uno de ellos. «Ante la duda entre aprobado y suspenso, se le aprobaba», añade otro.

AGUIRRE ESTALLA EN LA COPE

Esperanza Aguirre ha puesto el grito en el cielo en la COPE con Carlos Herrera contra el diario El Mundo por no haberse puesto en contacto con ella: "No conozco el Instituto Cisneros ni he llamado jamás a nadie. Lo que no puede ser es que los periodistas pongan mi nombre sin haberme llamado. ¿Pero qué tipo de periodismo es este?".

"Es absoluta y totalmente falso. Jamás he llamado yo a interesarme o a presionar para Pablo Casado". Así se ha pronunciado Esperanza Aguirre este miércoles en 'Herrera en Cope' después de que el diario 'El Mundo' haya publicado que Pablo Casado aprobó de golpe la mitad de la carrera de Derecho nada más lograr su primer escaño como diputado y después de tardar siete años en superar la otra mitad.

Según la cabecera, dirigentes del PP llevaron a cabo presiones sobre sus profesores para que aprobara con "facilidades" y "ligerezas".

"Cuando yo lo conocí estudiaba en Icade y cuando después de mucho tiempo dijo que había acabado la carrera, di por hecho que lo había hecho en Icade", ha explicado Aguirre, pues el dirigente del Partido Popular empezó su carrera en Icade en 1999 y luego decidió trasladar sus estudios al Cardenal Cisneros, un centro público-privado adscrito a la Universidad Complutense de Madrid. Por todo ello, Aguirre ha señalado que desmiente "absolutamente que llamara a nadie para que aprobara Pablo Casado".

CASADO EN ESRADIO

Pablo Casado por su parte ha hablado con Federico Jiménez Losantos en esRadio y ha mostrado todo su hartazo ante estas informaciones que tacha rotundamente de falsas:

"La información es absolutamente falsa y degrada al periodismo. No hay ni pruebas documentales ni formales. Roza lo humillante. Como tienen nada punible, lo próximo será buscar en la EGB. ¿Hasta donde va a llegar el periodismo? ¿Van a publicar mi análisis de sangre? ¿Ni siquiera ponen una captura ni nada"

"Esto es una máquina de triturar carne, una bazofia que sale para acabar con mi supuesta candidatura", lamentó a Casado a lo que Losantos le respondió:

"Esta es la máquina de carne que ha fabricado el PP, Pablo. Ese duopolio televisivo lo ha montado tu partido".