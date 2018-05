¿A qué espera Rajoy para dejar de negociar con el racista Torra al que le ríen en TVE y laSexta sus bufonadas?

Quim Torra sigue siendo el personaje de la semana. Después de que fuese investido el 14 de mayo de 2018 como presidente de Cataluña, editoriales y tribunas de la prensa de papel de este 16 de mayo de 2018 continúan ocupándose de él y también del papel de los partidos constitucionalistas para frenar el nuevo golpe separatista.

Federico Jiménez Losantos en El Mundo exige a Rivera que rompa con Rajoy por la vía de no aprobarle los Presupuestos Generales del Estado que, en el fondo, servirán para seguir financiando a los golpistas:

Ese dinero es el de los futuros Presupuestos del Estado, que serían los del requetegolpe pactado por Rajoy con Urkullu y sus borrokas. Y Rivera no debería votarlos jamás. Si Sánchez, que participa plenamente del proyecto golpista catalán en la Comunidad Valenciana y Baleares, quiere votarlos, que lo haga. Los españoles no merecemos que Rivera también nos traicione. Aunque no sea por patriotismo sino por interés, debe romper ya con Rajoy.