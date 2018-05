Indignación con El Mundo por las informaciones falsas y la 'esperpéntica' fuente de sus periodistas en el caso del linchamiento a Pablo Casado

Lo resumía de manera esclarecedora Hermann Tertsch respondiendo a un usuario de Twitter: "El director de El Mundo tendrá que explicar esta vergüenza". Y es que, según se van sabiendo más cosas del caso de la carrera de Pablo Casado, las críticas contra el periódico El Mundo arrecian con más y más fuerza--Casado y Aguirre estallan contra la "bazofia" y la "basura" de El Mundo y Escolar: "¿Lo próximo será publicar un análisis de sangre?"--.

La credibilidad de los dos periodistas firmantes de la información, Quico Alsedo y Pablo Herraiz, puede verse seriamente dañada, y más desde que el ex director del Centro Cardenal Cisneros, Alberto Pérez de Vargas, la fuente, ha iniciado un 'tour mediático' donde concede varias entrevistas y él mismo se contradice--La máquina del fango de Escolar va ahora a por Pablo Casado con Ferreras y laSexta como pistola humeante--.

De hecho, en una entrevista con Carlos Alsina en Onda Cero, Pérez de Vargas ha llegado a asegurar que Esperanza Aguirre jamás le llamó para pedirle ningún tipo de mediación, pese a que lo publicado por ambos periodistas se basaron en su testimonio para afirmar lo contrario.

Un varapalo similar al que ya sufrió en sus carnes otro periodista de la plantilla, Pedro Simón, con el tristemente famoso 'caso Nadia', para dos redactores que en el pasado fueron premiados por la APM por sus investigaciones sobre el 'Madrid Arena'.

Sin embargo, los señalamientos apuntan más arriba: hacia el director del diario, Francisco Rosell.

Fuentes internas consultadas por Periodista Digital que el presidente de Unidad Editorial, Antonio Fernández Galiano, busca pasar página ante accionistas y profesionales ante tan delicado caso, que puede haber dinamitado los puentes entre el grupo mediático al que pertenece El Mundo y el PP y Ciudadanos en la Comunidad de Madrid.

El mismo Federico Jiménez Losantos, columnista habitual de El Mundo y aliado empresarial de Galiano, fruto del acuerdo entre Libertad Digital y El Mundo, se preguntaba desde los micrófonos de esRadio como el tal Pérez de Vargas, que se llega a contradecir en cada entrevista que ofrece, pudo haber sido considerado fuente por Alsedo y Herráiz--Losantos sacude a El Mundo por tragarse al chusco esquizoide del 'caso Casado': "¿Esta es la fuente?"--.

Que gran desilusión me he llevado con Paco Rosell, director del mundo, me parecía un señor serio y coherente y el linchamiento que está teniendo con Pablo Casado, me parece muy ruin y mezquino. No se puede hundir así a una persona, con pruebas no fiables. No todo vale, Sr. Rosell