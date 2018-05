¿Cómo no va a reírse la justicia belga de España si aquí ni siquiera empapelamos a Mas por el 9-N?

Cataluña sigue siendo el tema del día. Entre Quim Torra y el insulto de la justicia belga a la española negándose a extraditar a los exconsejeros golpistas fugados inundan este 17 de mayo de 2018 las tribunas y editoriales de la prensa de papel.

El editorial de ABC se harta de las mentiras de los golpistas catalanes que, además, ya no se tapan a la hora de ofrecer su verdadera cara:

El nacionalismo catalán ya no se apoya en sentimientos, sino en vísceras, como la del odio y el supremacismo, fruto todo ello también de la tolerancia que se ha tenido desde el resto de España y del Estado, en general, hacia los procesos de mitificación y falseamiento históricos sobre Cataluña. No es banal que Quim Torra sea presentado como el 131 presidente de la Generalitat, porque el empeño del nacionalismo es hundir su legitimidad en la noche de los tiempos, y cuanto más oscura, mejor, para facilitar la mentira. Ni la Generalitat fue un órgano de gobierno de los catalanes, ni ha tenido antes que Torra 130 presidentes. No es irrelevante que esta mentira sea consentida.