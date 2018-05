¡Qué desquiciamiento, Fallarás! Apoya el golpismo en TV3 pero critica a Quim Torra por ser de derechas y religioso

No consigue Quim Torra que se deje de hablar de sus tuits y sus artículos, porque cuanto más se rasca aparecen más cosas polémicas sobre el debate identitario y sobre quién es más catalán y quien no lo es según el apellido que tenga o quienes sean sus padres.

"Me importa un rábano donde ha nacido tu madre o tu padre", titulaba un artículo el dirigente de la CUP Lluc Salellas en un texto en teoría de crítica a Torra, pero que en realidad era una defensa de la obsesión del independentismo mediático del momento que consiste en asegurar que a nadie le interesa el debate identitario dentro del independentismo, que todos los indepes son majísimos, integradores y cordiales, y que el tema del supremacismo es cosa únicamente de Quim Torra como si los suyo fuera algo excepcional.

La presentadora de 'Tot es Mou' Helena García Melero se apresuraba a gritar "¡A nosotros también nos importa un rábano dónde han nacido los padres de cada catalán!".

En TV3 conectaron también "con un madrileño". La corpo tiene una conexión establecida con un grupo de "no catalanes" que apoyan el independentismo como Beatriz Talegón o Javier Pérez Royo, este último parecía entusiasmado con la decisión de la justicia Belga de no extraditar a Comín y repetir una vez más que el juez Llarena "hacía el ridículo".

En ‘Tos es Mou' decidieron conectar esta vez con Cristina Fallarás, ex de ADN, ex de Diario16.com, ex de Factual, ex número dos de Arcadi Espada, ahora está en las antípodas de este- nada peor que una conversa - y que mostró su apoyo al independentismo y aseguro en el programa que estaba acreditado el 'franquismo' de la democracia española (ya se sabe que en TV3 no serían ellos si no mencionan el franquismo de manera diaria) y a hacer un llamamiento a la gente de la Complutense a que abucheara a Cristina Cifuentes.

Críticas a Quim Torra no por sus tuits, sino "por religioso"

Cristina Fallarás criticó a Quim Torra, pero no por sus tuits sino por algo para ella que era peor, que era "religioso".

Este señor es de derechas y religioso que son dos cosas que me espantan.

Aseguró que no había periodista más crítico con los Gobiernos de España que ella (toma ya, Fallarás, sin abuela). Aunque rechazó la afirmación de que España es un país fascista:

Hablas con gente que te dice que "España - que es un país del que no tengo la mejor opinión - es un país de fascistas. España es el país de García Lorca y Buñuel. Yo me he partido la jeta por Barcelona y dudo que haya una persona más crítica con los distintos gobiernos de España que yo, pero no se puede decir que Cataluña está al margen de eso. Si España no ha tenido memoria, Cataluña tampoco en todo el tiempo que ha estado con ella. No creo que en Cataluña no hubiera franquistas. ¿Verdad que no? (...) Yo apoyo la idea del independentismo, pero no si se apoya desde la derecha o desde la religión o desde la identidad, me interesa si se articula desde la sociedad y, en mi caso, desde el marxismo. Del reparto de capital mejor y más justo. Si es desde la identidad y desde un pensamiento de derechas eso no me interesa.

Tú no puedes si eres presidente pedir perdón por unos tuits, si eres presidente tienes que asumir lo que has escrito (...) Pero pedir perdón cuando vas a guiar a una nación, no.

Cristina Fallarás también aprovechó la tribuna para arremeter contra el PP con el poderoso y nada demagógico argumento de que 'no habían pisado la calle' porque 'han estudiado en universidades privadas' en referencia a Cristina Cifuentes y Pablo Casado (¿le habrán explicado a Fallarás que la Universidad Rey Juan Carlos es pública y no privada?).



Antoni Bassas: "Torra es una persona amable, culta y poliglota"

Para defender el discurso supremacista de Torra asegura que Ciudadanos fue un partido creado "contra la identidad de Cataluña"

En los momentos duros siempre es útil saber que cuantas con la lealtad de pelotas mediáticos. A Quim Torra le han zurrado mucho por sus artículos pero también tiene sus defensores.

El productor Antoni Bassas (que produce entre otros el programa APM para TV3), que es accionista del diario independentista ‘Ara' y uno de los principales comentaristas del mismo, dedicaba recientemente un comentario en el citado periódico a loar a Torra asegurando que el presidente "es una persona amable, políglota y viajada".

Aseguraba que su único defecto - de Torra - era haber usado en sus artículos "la ironía y el romanticismo". Y que esos textos respondían a "la libertad de pensamiento que corresponde a un debate de las ideas sin paños calientes políticamente correctos".

Además considera - más originalidad - que todo el jaleo mediático era por 'los altavoces del PP, el PSOE y Ciudadanos" (no como TV3, Catalunta Radio, 8TV, Rac1, Ara, Punt Avuí, Vilaweb y demás medios indepes, que son todos amables, neutrales y franciscanos).

Lo mejor es que Bassas para negar el racismo de Torra, largaba un comentario despectivo contra el racismo de los madrileños asegurando que mientras el catalanismo era 'inclusivo', en Madrid se decían frases como "eres simpático, no pareces catalán". El viejo tópico - que tanto gusta en TV3 y satélites - de presentar a los madrileños como un panda de racistas anticatalanes. Bien, Bassas, si juegasa eso estaría bien que concretaras.

Los medios hemos podido poner ejemplos y fechas de los medios (El Singular, tuits...etc) donde Quim Torra insultó a todos los españoles (incluyendo los catalanes, al menos los no indepes). ¿Puede Bassas poner fecha y medio de comunicación, ya fuera El Mundo, ABC, La Razón... o el artículo de algún ex presidente madrileño tipo Gallardón o Leguina insultando a todo el pueblo catalán diciendo esa frase de que si eres simpático no pareces catalán o cualquier memez similar que sólo existe ne su imaginación? ¿No, verdad?

Contra Ciudadanos

La mejor frase de Bassas es aquella en la que asegura que "Ciudadanos es un partido creado contra la identidad catalana". Bassas olvida que fue creado precisamente por catalanes, y hoy agrupa a un millón de ellos. ¿Será quizá porque lo que Bassas y Torra considera 'la identidad catalana' es sólo 'la identidad de una parte de los catalanes'? Y hay otros catalanes que no se sienten integrados en ella.

¿Cómo puede Bassas tener la santas narices de decir que el catalanismo independentista es integrador y acto seguido en el mismo texto excluir de la identidad catalana al partido más votado en Cataluña en ese momento? Es normal que Bassas defienda a Quim Torra. Piensan lo mismo.