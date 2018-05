Tertsch apalea a Rajoy por permitir la última burla golpista: "Torra no quería ministros y el Gobierno se humilló y obedeció al racista"

Quim Torra y la cobardía del Gobierno de España casi monopolizan las tribunas y editoriales de la prensa de papel este 18 de mayo de 2018. Nadie libra al Ejecutivo de Mariano Rajoy de las críticas por ausentarse o por hacer caso de las bravatas del nuevo presidente catalán exigiendo que en su toma de posesión no estuviese ni un solo ministro.

Federico Jiménez Losantos pone al Gobierno de España de bobo para arriba por dejarse mangonear por el "catanazi" Torra:

Que el golpista expulse a la representante de la legalidad es la mejor prueba de que viene a incumplir la ley y, por tanto, es ilegítimo. Que se deje expulsar la presidenta legal y huya a Madrid a refugiarse en el faldón de Rajoy muestra la abyecta cobardía de este Bobierno de listillos que, al no recurrir el voto delegado, habilitó la investidura de cualquiera, incluso el catanazi, por su pacto con el PNV.

El Mundo tampoco entiende por qué el Ejecutivo de Rajoy ha hecho tal dejación de funciones en Cataluña:

Que el Gobierno no haya querido enviar a ningún representante a semejante ceremonia se explica por el deseo de manifestar su pública discrepancia con un Govern que quizá tenga que intervenir pronto. Pero esa decisión metaforiza el absentismo del Estado en Cataluña durante décadas que tanto estamos pagando. Con el 155 en vigor, no se comprende el enojoso conformismo con que el Gobierno ha vuelto a consentir la enésima mofa de la liturgia constitucional.

Santiago González retrata magistralmente lo que fue la toma de posesión de Quim Torra:

Uno ha conocido funerales más alegres que la toma de posesión de ‘Torraplá' como presidente de la Generalidad. Sin más invitados que una docena de familiares, en la antesala del despacho que sólo puede usar el legítimo y en un acto que apenas duró dos minutos, el valido juró el cargo sin otra bandera que la señera y sin retrato real. No hubo en el acto más medios de comunicación que los comprometidos en el procés; fue una toma de posesión a cencerros tapados, con expresión que trasciende la metáfora para evocar cualidades semovientes en algunos de los presentes: un trotecillo alegre, el balido del valido, la mirada de inteligencia de la vaca.

Hermann Tertsch vaticina que cada vez está más cerca el final del Gobierno de Rajoy, máxime con esperpentos como el que permitió en la Generalitat con la investidura de Quim Torra:

La ceremonia de apenas tres minutos bastó para otra gran humillación a España. Un acto que, dada la vigencia del 155, organizaba el gobierno de la nación que debió decidir cómo sería y quién iría. No. Dejación total de funciones. Desistimiento absoluto. Torra dijo que los ministros no eran bienvenidos y el Gobierno del Reino de España obedeció al racista. Y todos a reírse. Se ríen los belgas, los alemanes, se ríen los escoceses, se ríe Urkullu y Barkos, Bildu y ETA. Se ríe Torra, un lacayo de Puigdemont, lacayo a su vez de Artur Mas, aquel lacayo que Jordi Pujol puso a hacer trabajos sucios en sus años de robo y gloria. Ese es el nivel de los cabecillas del enemigo de España en la rebelión en Cataluña. Pues el Gobierno español logra dignificarlos una y otra vez. Este Gobierno le ha cogido miedo a los españoles. Tiene razones. Salvo milagro, lo van a arrollar, tenga o no presupuestos.