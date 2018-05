El descarado plan de fuga a Suiza de la devota señora del endiablado Torras

Da cuenta de sus aviesas intenciones en un reportaje publicado en la edición de papel de 'La Vanguardia' este sábado 19 de mayo de 2018. Es Carola Miró i Bedós, la mujer de Quim Torra, madre de tres hijos y quien hasta hace escasas horas estaba en un CDR de su barrio de Sant Gervasi dedicándose a colgar lazos amarillos como una descosida. (El beso negro de Torra al asesino del empresario Bultó que le vale un brutal golpe de Tertsch en sus pelota).

Ahora impera la prudencia, y se las da de recatada. No en balde esta profesora de la escuela concertada Thau de Barcelona, estudió en el elitista colegio Bienaventurada Virgen María de la calle Copérnico de Barcelona, conocido como "las monjas alemanas", y para rematar acabó su formación preuniversitaria en los jesuitas de Sarriá. (El sentido beso del devoto alférez Quim Torra a la bandera española que ahora rechaza).

Así, mientras recibe los piropos de su marido, el flamante presidente de la Generalitat:

"Hay buena gente, gente muy buena, gente extraordinaria. Incluso hay héroes y luchadores. Pero no he conocido a nadie todavía como tú, Carola, que represente la bondad absoluta. Tener a tu lado, sentir tu sencillez y bondad, hacen que la vida tenga otro sentido cada día",

a la mujer -cuya familia era de CiU y que llegó a ser candidata del partido separatista Reagrupament en 2010-, le puede el ansia y confiesa sin pudor:

"Una amiga me decía: ‘Sobre todo que no haga nada que pueda ir a la cárcel'. Yo le digo: ‘Quim, a la cárcel no, antes nos vamos al exilio. En el exilio eres una voz, y en la cárcel eres invisible'",