La prensa digital del odio enloquece: que la mujer de Clooney fuera a la boda real de amarillo es una bofetada a España

Según el digital El Nacional.cat, que dirige José Antich, el que una invitada a la boda de Inglaterra fuera de amarillo es una 'bofetada al unionismo'.

Hubo una época en que José Antich estaba considerado un periodista de cierto prestigio. Dirigía 'La Vanguardia' (a donde había llegado con alguna ayudita del PP catalán de Josep Piqué), era tertuliano de Isabel San Sebastián en Antena 3 TV y más tarde de la Cadena COPE.--La destitución de José Antich como director de La Vanguardia fue una imposición del Rey a Godó--

Ahora es independentista rabioso al servicio del victimismo con su diario digital El Nacional. Pero si las radicalizaciones siempre son discutibles el record al que llegó con una de sus informaciones de portada de este fin de semana merece un lugar en la antología del disparate. --Bofetada al unionismo: el amarillo de la mujer de Clooney triunfa en la boda del año--

Según "la información", a Mariano Rajoy no le inquieta tanto el tema de las provocaciones de Quim Torra, sino su mayor indignación era que Amal Alamuddin, la esposa de George Clooney en la boda del año entre el príncipe Enrique y Meghan Markle "había ido de amarillo.--El conde de Godó purga sus pecados cortando la cabeza de Antich como director de 'La Vanguardia'--

¿insinúa acaso el digital de Antich que Alamuddin y Clooney son ahora partidarios del independentismo catalán? ¿Les han invitado ya a hacerse de algún CDR?

El texto no tiene desperdicio: "No nos extraña que los reyes de España, Felipe y Letizia, no hayan ido al enlace. Les hubiera salido espuma por la boca".

Es decir que según Antich a los reyes de España les da asco el amarillo. ¿Se les habrá el ex periodista serio olvidado de que es uno de los colores de la bandera de España?

¿Sabe acaso José Antich y su redactor avispado que Letizia Ortiz fue DE AMARILLO precisamente en su visita al Reino Unido el año pasado (como diría un célebre hemerotequista "no costaba tanto mirarlo, Antich"). ¿Y no sugerirás que ya entonces Letizia estaba conspirando a favor del secesionismo?

En todo caso si va a ser esa la forma de titular de El Nacional, desde Periodista Digital le proponemos otros titulares en su línea:

"Bofetada frutera contra el unionismo español: los plátanos son amarillos".

"Bofetada callejera contra el unionismo español: los semáforos son amarillos.

"Bofetada de los dibujos animados contra el unionismo español: Pikachu de Pokemon y Bob Esponja son amarillos".

¡Venga, Antich, ya tienes para unas cuantas portadas!