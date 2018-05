Los ladrillazos de Ussía a Iglesias y Montero por el refrendo del chalé: "Zapatero actuará de mediador"

Con el título 'Del chalé al barullo', se despacha este martes 22 de mayo de 2018 el siempre atinado Alfonso Ussía en 'La Razón', arreando de lo lindo a Pablo Iglesias y a Irene Montero por pillarse los dedos con la incongruente compra de su casoplón.

El periodista lanza su primera andanada contra el cabrado Monedero:

"Monedero ha grabado un vídeo en el que defiende a ultranza la adquisición del chalé de la antesierra y tilda de sinvergüenzas hacia arriba a los críticos, los poderosos, los que acumulan dinero y no permiten que una pareja humilde compre mediante una hipoteca a 30 años un chalé que, escrito sea de paso, es una preciosidad. Monedero no ha llamado sinvergüenzas a los que reciben 400.000 euros del exterior y no los declaran. Eso, la condición humana".