La propaganda del odio separatista estalla contra el PNV: "No son confiables, por dinerito, por dinerito!"

No suele ser habitual que medios controlados por una formación nacionalista o independentista catalana critiquen al nacionalismo o independentismo vasco, pero la decisión del PNV de apoyar los Presupuestos del Gobierno Rajoy permitiendo así al gabinete pepero aguantar al menos un año más no ha sentado demasiado bien en la corpo indepe, en especial porque tanto Íñigo Urkullu, como Andoni Ortúzar como el propio Aitor Esteban habían asegurado que no respaldarían las cuentas del PP mientras el artículo 155 siga vigente.

Toda una declaración de intenciones que no han cumplido. Horas antes de la votación, desde Catalunya Radio la 'musa' mediática del proceso separatista, Mónica Terribas, lanzaba una advertencia "¿Qué hará el PNV qué prometió no dar su apoyo a los presupuestos si no se acababa el 155? ¿Hay dudas de que cumplan su palabra?", se preguntaba Mónica Terribas cuando ya era un secreto a voces que los peneuvistas se inclinarían por el sí, "los compromisos están para cumplirlos ¿no?".

Desde TV3 una vez se supo que el PNV optaba por el 'sí', sacaron la artillería. "El PNV ha dicho SÍiiii a los presupuestos cuando el 155 noooo se ha acabado", exclamaba Helena García Melero enfatizando el sí y el no en el programa 'Tot es Mou'. "Han puesto por delante los intereses de los vascos", concluía Melero.

En ese mismo espacio la tertuliana estrella, Pilar Rahola, disparaba con saña.

"Han jugado con los principios, porque los principios se acaban cuando entra el dinero. Eso demuestra que el PNV no es confiable. No es la primera vez que pasa con el PNV. No diré 'los vascos' porque sería generalizar. Me refiero al PNV que es el que acostumbra a negociar con el Estado".

"No estoy en contra de que mira con sus intereses. (...) Ahora, en esta situación de excepcionalidad de presos políticos, de exiliados de represión masiva, (...) era muy impensable que un PNV que estaba diciendo "mientras haya 155 no apoyaremos los presupuestos", sabían que de eso dependía la continuidad de Rajoy y ¡pam!. Y encima dicen que por responsabilidad. ¡No! ¡Por dinerito, por dinerito!".

En realidad el PNV tenía bastantes motivos para votar 'sí' a los presupuestos. Millones. Los millones de inversión a Euskadi que figuran en esos presupuestos y que permitirán al lehendakari mostrar las ventajas que logra el PNV para la comunidad para ganar puntos a su electorado frente a EH Bildu, Otegi y compañía.

En el programa 'Está Passant' de TV3 Jair Domínguez lanzaba sus gracietas contra la formación peneuvistas: "El PNV Habían negociado millones en inversión. La pela es la pela, que en euskera se dice es la chapela es la chapela".