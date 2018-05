Las mentiras de El País: cómo vivir del porno de Canal Plus, los anuncios de sexo y las trampas en comScore

"Sexo de pago con 'aniñadas' que prometen 'tragárselo todo'. Con este tipo de anuncios de contactos el diario El País estuvo haciendo caja durante décadas hasta que decidió quitarlos en 2015. Que tomen nota en Google porque entre lo que dice El País que hace y lo que ha hecho durante décadas, cualquier parecido es pura coincidencia.

Hasta hace poco más de un año y durante más de tres décadas, el diario El País, que ahora intenta dar lecciones de periodismo y ética a medios como OK Diario o Periodista Digital, tuvo como principal ingreso publicitario cotidiano los anuncios de sexo de todo tipo.--El País se salta todas las líneas rojas: presiona a Google para que asfixie a OKDiario y a PD quitándoles la publicidad--

Lo intentaban disimular desde el Grupo PRISA, como 'anuncios de contactos', que en realidad y cobrados a precio de oro eran recuadros en los que se ofrecía desde sexo de pago asiáticas despampanantes y señoritas de infarto.

Tuvieron que ser las opiniones de sus lectores, quienes a través de las Cartas al director, la figura del Defensor del Lector y los comentarios en noticias y redes sociales, transmitieron repetidamente su rechazo a este tipo de anuncios. --EL PAÍS deja de publicar anuncios de contactos--

CANAL PLUS: VIVIR DEL PORNO

Fútbol, toros y porno. Esa fue durante décadas la oferta de Canal Plus, el canal de pago que el felipismo le regaló a Polanco dejando a Antonio Asensio con cara de tonto y saltándose las leyes a la torera porque "no había cojones para no darle un televisión" a Don Jesús.

En un alarde de influencia y poderío, Polanco presentó en agosto de 1989 Canal Plus de la mano de lo más granado de la banca española, acompañado por los copresidentes del Banco Bilbao Vizcaya, José Ángel Sánchez Asiaín y Pedro Toledo; de Carlos March (Banca March); de Jaime Botín, presidente de Bankinter y consejero del Banco Santander y de ‘Los Albertos' Alcocer y Cortina.

Una foto histórica donde la plana mayor del poder financiero entronizaba a Polanco. La "foto del Régimen" la bautizó Pablo Sebastián "en la que solo faltaban el gobernador del Banco de España, Mariano Rubio, el ex ministro de Economía y Hacienda, Miguel Boyer, y Carlos Solchaga para que el régimen felipista estuviera al completo". ¿Les contó Polanco que los viernes tenían porno a precio de saldo?

Como recuerda El Español en una nota homenaje a Canal Plus:

"Pero los viernes por la noche la rutina del sueño cambiaba. Había deporte en televisión, pero se jugaba con otras pelotas. Y los matrimonios, a veces en solitario, a veces en conjunto, comenzaron a acercarse a un mundo nuevo. El vídeo VHS cobraba de nuevo sentido. Grabar en LP dos grandes películas de Hollywood y una porno (parrilla habitual de Canal+ un viernes) era costumbre. Ya no hacía bajar al videoclub y pasar ese ratito de vergüenza alquilando una de dibujos y una 'peli cochina'. Bastaba con programar el vídeo y dejar que el REC hiciera su trabajo". "Canal+ sabía de la joya que tenía entre manos. Su revista de abonados no tenía reparos en destacar el gran estreno de los viernes (el de las 22:00h y el de las 02:00h). En ilustrar su parrilla con sugerentes imágenes. Estrenar Parque Jurásico o emitir un Barsa-Madrid estaba bien. Pero jamás antes hubo sexo explícito en televisión en España".

Canal Plus ya no pertenece a PRISA desde que se lo vendió a Telefónica en 2015 pero durante muchos años fue la gran generadora de caja del imperio Polanco.

MORBO CON LO MÁS ZAFIO DE LA TELEVISIÓN

El diario que maniobra para que las empresas no pongan anuncios en webs que califica de 'contenido inapropiado' , según sus propias estadísticas, tuvo entre sus noticias más leidas de 2017 algunas como 'Así es Andrea Janeiro, hija de Belén Esteban'; 'Paula Echevarría y David Bustamante se separan'.

Y centenares de puro morbo y sexo.

Cinco cosas que las mujeres creen que gustan a los hombres, pero no

Esta es la diferencia entre quien hace el amor antes de ir a trabajar y quien no

El sexo una vez por semana es suficiente para el bienestar de la pareja

Cuando las mujeres olfateaban el sexo de los hombres

Montárselo con un superior, fantasía sexual frecuente

La vieja prensa pornógrafa quiere silenciar a los medios que le comen el terreno. Por cierto, entre las keywords de El País más buscadas, según Google, aparece 'porno'. ¿Estos son los 'contenidos apropiados' que quiere premiar el buscador de Mountain View?

TRAMPAS EN COMSCORE

También es importante subrayar que las noticias más leidas en El País, por las que consigue más ingresos y puestos en comScore, son habitualmente de sexo, crimen, violencia o de una trivliadidad deleznable.

Según informó ECD, el informe de comScore sobre audiencias en Internet de los medios de comunicación correspondiente al mes de marzo de 2017 provocó un gran revuelo entre los responsables de las empresas informativas que tienen contratado el citado medidor. En el documento referente al mes de marzo atribuyó a elPaís.com 17.891.000 usuarios únicos, mientras que a El País Site le daba 17.794.000. --ComScore ha tenido que dar explicaciones por unos extraños datos de audiencia de El País--

El País Site acoge al citado elPaís.com, pero también otras páginas como S Moda, El Comidista, Buena Vida, Icon, Motor, Tentaciones, guiadelocio.com, jotdown.es y esmarteria.com, que suman sus audiencias.

Según cuenta a ECD, en el citado encuentro, en el que están representado todos los medios de comunicación que tienen contratado ComScore, se insistió tanto en la irregularidad de los resultados atribuidos a la cabecera del diario de Prisa, que la representante de El País en el Comité abandonó la reunión.