¡Tiembla, Mariano! El apoyo del PNV a tus Presupuestos esconde una carga de dinamita separatista

La aprobación de los Presupuestos Generales del Estado es el tema que domina este 24 de mayo de 2018 en las tribunas de opinión y editoriales de la prensa de papel. Eso sí, salvo contadísimas excepciones, se subraya que el apoyo a los PGE por parte del PNV no sólo sale caro, sino también que oculta una nueva grieta soberanista.

El editorial del ABC se fija en la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2018, pero lamenta que sea a costa de sucumbir al chantaje del nacionalismo-soberanismo:

Ignacio Camacho apunta que el Gobierno, pasado el trámite de los Presupuestos, debe volcarse en resolver el tema catalán y no fiarlo exclusivamente a la acción de los jueces:

El Gobierno, libre al fin de la incertidumbre del Presupuesto, está ya obligado a volcar todo su esfuerzo. Se han acabado los pretextos: el desafío separatista exige dedicación completa hasta el último aliento. No hay otro asunto en un panorama político exánime por la generalizada falta de acuerdo. Lo ha entendido hasta Sánchez, que no es un dirigente de luces demasiado largas pero ha sabido reorientar su discurso para no quedarse sin hueco. Cataluña es la clave no sólo de las próximas elecciones sino de lo que quiera que signifique España como proyecto, como espacio de convivencia, incluso como anhelo. Hacer política implica en este momento levantar una estrategia contra el independentismo que no pase sólo por las togas del Tribunal Supremo.