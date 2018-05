La histórica bilis de El País ante la competencia: ataques y manipulaciones contra Herrero, Losantos y Cuesta

Es indudable que muchas de las grandes páginas de la historia contemporánea del periodismo español están escritas en las páginas de El País y comentadas ante los micrófonos de la SER. Pero el talento de muchos de los profesionales de la historia de PRISA no oculta el que históricamente ha sido su mayor defecto: no soportar la competencia -El Grupo PRISA agasaja a Juan Luis Cebrián con 7 millones y eso que tiene pérdidas de 103 millones-.

El reportaje de El País contra los periódicos digitales como Periodista Digital, OkDiario y EsDiario es fiel continuador de una tradición de linchamiento del grupo mediático por el escupitajo cuando se siente 'pisado'.

En teoría PRISA como poseedor del periódico generalista impreso más leído y de la cadena de radio más escuchada juega a la 'supremacía' del buenista que no se rebajaba a polemizar con los 'competidores' más pequeños que le buscaban las cosquillas -El libro que cuenta el apogeo y la caída de Cebrián en PRISA, el niño mimado (y temido) del establishment---.

Así se jactaba El País de su negativa a polemizar en un editorial publicado por Juan Luis Cebrián en enero de 1985 con el título 'Sin que sirva de precedente':

Uno de los rasgos más empobrecedores de nuestra vida pública es la tendencia de algunos medios de comunicación a convertirse a sí mismos en noticia y a incitar a otros periódicos para que les sigan por el despeñadero del narcisismo y las polémicas (...) nos duele ver la degradación de nuestra propia familia. No vamos, por lo mismo, a abusar ni un minuto más de ellos hablándoles de como se miran los periodistas el ombligo de este país. Desengáñense los polemistas (...) otra cosa no les vamos a contestar.

El problema es que El País perdió toda su credibilidad ese mismo mes de enero de 1985. El Grupo PRISA compró la Cadena SER con la ayuda del Gobierno de Felipe González y cuando sus medios competidores como el periódico ABC o el periódico Diario 16 airearon ese trato de favor felipista del que gozaba, El País respondió aireando las deudas que estos periódicos tenían con el Estado para presentarles como más 'dependientes' del Gobierno que él. Y por si no era suficiente con el reportaje el propio Juan Luis Cebrián re-expuso aquellos datos desde la TVE felipista. ¿Qué había pasado con aquello de "no polemizar"?

Algunos empresarios recuerdan bien la costumbre de PRISA, como la ONCE a la que el diario El País - con ayuda de otros - zurró sin piedad por entrar en el sector medios cuando la propia PRISA había mantenido reuniones con la ONCE cuando eran ellos los que buscaban la concesión de una televisión. O por acusar al Banco Banesto por querer hacerse con La Vanguardia de la misma manera en la que pretendían hacerse ellos. La competencia nunca ha sido bien digerida -El País se salta todas las líneas rojas: presiona a Google para que asfixie a OKDiario y a PD quitándoles la publicidad-.

El problema de PRISA es que cuando se harta de enfrentarse a sus competidores recurre al fango, abandona toda cautela y embarrarse hasta extremos patéticos.

Disparar cuando el competidor le come la tostada, una constante

En el reportaje firmado por Fernando Peinado y Daniel Muela llama 'manipuladores' -El negocio de la manipulación digital en España- a digitales como PD, EsDiario u OkDiario por el gran delito de comerle el terreno de los lectores desde la red.

Dejando al margen que no deja de tener gracia que hable de manipulaciones el mismo grupo mediático que ha tenido tantas pifias como su más que célebre fotografía de un falso Hugo Chávez en portada - enero 2013 - quien en plena España conmovida por el atentado del 11-M se inventó a terroristas suicidas en aquellos trenes de la muerte - marzo de 2004 - que se inventó en portada 'pactos secretos' entre PP y CCOO en Caja Madrid, que difícilmente podían ser secretos cuando el propio periódico había informado de ellos en su portada en el momento de producirse - septiembre 2003 - o que acusó en otra portada a políticos de inventarse su curriculum - enero de 2015 - para luego tener que comerse su error en la sección 'Defensor del lector. En realidad PRISA acostumbra a meterse en fregados cuando ataca a la competencia.

Competidor Herrero: 'balance apocalíptico'

En 1992 Antonio Herrero y José María García aterrizaron en la COPE y, con sus programas, comenzaron a acercarse peligrosamente a la Cadena SER, ante lo cual PRISA disparó con reportajes "anti-COPE" constantes en El País. El más llamativo fue el reportaje del balance apocalíptico que sacaron contra la COPE en marzo de 1994:

La red de emisoras de la COPE registró en el ejercicio de 1993 unas pérdidas de unos 1.500 millones de pesetas. (...) A mediados de 1992 la Conferencia Episcopal se vio forzada a ceder la exclusiva de la publicidad a la empresa de Eugenio Galdón (GEPSA). (...) A José María Loizaga, presidente de Mercapital [9% de la COPE] le horroriza la radio: "La COPE me parece estridente y de una considerable falta de rigor" (...) Loizaga lleva dos años sin ver el rendimiento de su inversión. (...) Jorge Planas, uno de sus colaboradores en GEPSA (...) reconoce que todas las empresas de Galdón viven gracias a GEPSA. (...) a primeros de febrero Antonio Herrero montó en cólera porque su caché era muy inferior al de García. Hernández [director de la COPE] no niega la trifulca: "Esas cosas son normales, en cuanto sondeos cada uno se agarra al que más le conviene y se pican".

El problema de aquel reportaje de "balance apocalíptico" es que tenía más de novela que realidad como demostró la impresionante cadena de desmentidos que el periódico se tuvo que tragar publicar apenas unas semanas después y que ponían en entredicho todo lo publicado.

• El Consejo de Administración de la sociedad aún no ha formulado las cuentas correspondientes de 1993, (...) el resultado fijado en la información no es más que un puro ejercicio de imaginación. (...) Es falso que la Conferencia Episcopal se viera forzada a ceder la exclusiva de la publicidad de la COPE a GEPSA (...) es falso que se haya producido ninguna discrepancia entre los Sres. García y Herrero. No he pronunciado las expresiones que al entrecomillar se me atribuyen. (José Andrés Hernández Vicente, director de la COPE)

• Es falso que GEPSA forzara a la Conferencia Episcopal, como ustedes insinúan, a cederle la exclusiva publicitaria. Es falso que GEPSA sea "la empresa de Eugenio Galdón". El Sr. Galdón es accionista minoritario. Es falso que Jorge Planas sea colaborador de GEPSA. (Rafael de Benito, presidente de GEPSA)

• Es falso que me parezca COPE "estridente y de una considerable falta de rigor". Es falso que Mercapital lleve dos años sin ver rendimientos a la inversión en COPE sencillamente porque ésta todavía no hace un año que se realizó. (José María Loizaga, presidente de Mercapital)

• Es falso que yo haya dicho o dejado entre ver que "todas las empresas de Galdón viven gracias a GEPSA" Es falso que yo sea un "colaborador" en GEPSA (Jorge Planas, director Muntiel)

• Nunca he protagonizado ninguna trifulca con don José María García. Es mentira que haya solicitado ningún incremento para mi contrato (...). Miente su periódico. (Antonio Herrero, locutor de la COPE)

¿De dónde había sacado los datos si la empresa todavía hecho balance? ¿Cómo podía decir que Mercapital llevaba dos años sin ver rendimientos si no hacía ni un año que había entrado? ¿De dónde había sacado la información de GEPSA si incluso el supuesto colaborador, Planas, negaba haberla dado e incluso tener nada que ver con la empresa en cuestión?

Competidor Losantos: La pifia de la web porno-satírica del Grupo Risa

En 2004 el programa de radio 'La Mañana' de Federico Jiménez Losantos dio un subidón lo suficientemente grande como para acercarse peligrosamente al programa de radio líder de PRISA 'Hoy por Hoy' de Iñaki Gabilondo.

PRISA, fiel a su costumbre, no podía quedarse callado y publicó uno de los reportajes más ridículos de su historia: denunciar en portada que la COPE mantenía una web porno-satírica denominada "gruporisa.com" en la que se publicaban fotos soeces contra las entonces ministras. Aquel reportaje, portada y página completa en 'El País' fue difundido además por toda la red de colaboradores de PRISA, desde el columnista Eduardo Haro Tecglen hasta los tertulianos de la SER, sin dejarse ni tan siquiera a José Ramón de la Morena en 'El Larguero'.

El argumento para tamaño 'scoop' era que en el programa de Federico Jiménez Losantos actuaban por aquellos días el grupo de cómicos identificados como 'Grupo Risa', David Miner y Fernando Echevarría. En realidad, ni Miner ni Echevarría tenían nada que ver con la web satírica gruporisa.com. En realidad aquella web era una iniciativa de cinco internautas irreverentes sin ninguna vinculación ni a la COPE, ni a Miner o Echevarría. ¿Pero qué más daba? "No dejes que la verdad te estropee un buen ataque... contra un competidor".

¿No debería El País haber seguido su propio libro de Estilo que le habría obligado a antes de denunciar aquello haber llamado a Miner o Echevarría para acreditar si la web "gruporisa.com" era suya? No debió.

Competidor Anson: "Hundidor de agencias y extorsionador"

La práctica de PRISA cuando un competidor empieza a pisarle los tales viene de antiguo. Lo sabe bien Luis María Anson, que fue nombrado director de ABC en enero de 1983 para intentar disparar la tirada del entonces desgastado periódico.

En cuanto El País detectó que el periódico monárquico experimentaba un primer ascenso de lectores sacó la artillería acusando al director competidor de haber hundido la agencia Efe en un amplio reportaje en el que aseguraba que el periodista había causado en Efe pérdidas de miles de millones a la agencia pública (hoy incluso los mayores enemigos de Anson reconocen la etapa de Anson en Efe como la más exitosa para la citada entidad).

No fue el único reportaje de PRISA contra el ABC. El periódico dirigido por Anson logró arrebatarle a El País algunas figuras estrella como columnistas provenientes de la izquierda. A pesar de su antagonismo con la línea editorial derechista del periódico figuras como el poeta Rafael Alberti o el comunista Marcelino Camacho prefirieron ser colaboradores en el ABC que en El País. El periódico prisaico no se tomó demasiado bien aquello y publicó otro de sus célebres reportajes anti-competidores titulado -ABC chantajea a profesionales, políticos y empresarios cada vez que publican en El País-.

Podía haber puesto "ABC critica" o "ABC se burla", pero si vas a disparar que sea a lo grande, "ABC chantajea" y así involucran hasta al código penal en el ajo. Y dar a entender que los que escribían algún articulillo en 'ABC' como Peces Barba o Enrique Múgica era por fruto de chantajes raros y no porque legítimamente quisieran estampar su firma en otro periódico que fuera 'El País'. ¿Y eso es no querer polemizar?

Contra Pedrojota: De la manipulación de hemeroteca al falso secuestro judicial

Otro competidor al que El País nunca pudo tragar demasiado bien fue a Pedrojota Ramírez. En su caso por su labor desde El Mundo. Es cierto que Pedrojota hizo méritos al sacudir a los de PRISA hasta en el carné de identidad, pero una batalla mediática no justifica inventarse bulos. En enero de 1996 hartos de las constantes informaciones de El Mundo contra accionistas de PRISA, el diario El País sacó un reportaje asegurando que Pedrojota había respaldado a los asesinos del GAL. Para ello sacaron cinco trozos de artículos de Pedrojota para dar entender que había respaldado asesinatos.

A Pedrojota se le podía acusar de oportunismo en algunos casos - como el de Lucía Urigoitia - pero aquellos cinco textos eran una manipulación de libro. La simple lectura de los artículos originales íntegros y la lectura de la 'selección' que había sacado 'El País' evidenciaban la brutal manipulación. En un artículo se decía que "había que acabar con el terrorismo" pero que para ello "había que jugar limpio", "El País" reproducía la primera parte y se comía la segunda.

En otro artículo Pedrojota advertía del riesgo que había con el 'siniestro GAL' porque había "mucha gente" que podía apoyar la muerte de etarras, El País quitaba la referencia al 'siniestro GAL' y sólo ponía que Pedrojota aseguraba que 'mucha gente' podía apoyar la muerte de etarras...etc. Una pieza que constituye una vergüenza para todos los hemerotequistas y un monumento a la manipulación. Pero al enemigo ni agua.

PRISA volvió a hacer el ridículo contra Pedrojota Ramírez desde la Cadena SER en enero de 1997 cuando desde el programa Hora 25 acusaron a Pedrojota de haber causado el secuestro judicial de una publicación periodística que le criticaba.

La publicación en cuestión, un periódico ya residual de escasa tirada, se inventó que por atacar a Ramírez los juzgados le querían 'secuestrar', y aseguraron tal información a los de Hora 25 que se vinieron arriba y - sin contrastar nada ni con el juzgado ni con El Mundo- se lanzaron a denunciar 'la censura' de Ramírez. Por ahí anduvieron despotricando Carlos Llamas, Carlos Carnicero, Miguel Ángel Aguilar o el mismo José Ramón de la Morena, que cedió su espacio deportivo para zurrar al competidor Ramírez.

Luego se enteraron que todo había sido una mentira que les habían colado y que no había habido secuestro judicial alguno.

Competidor contra las TDT: ¡Invasión Ultra!

Si el reportaje PRISA de esta semana 'El negocio de la manipulación digital en España' tiene un caso clónico, ese fue el reportaje publicado en febrero de 2010 también por 'El País' titulado -Los últras conquistan la TDT-.

El Grupo PRISA había creado con mucha ilusión la tertulia nocturna 'Hoy' con Iñaki Gabilondo para CNN+, pero la audiencia no había respondido como deseaban y la gente, por lo que fuera, prefería ver 'El Gato al Agua' de Antonio Jiménez (entonces en Intereconomía) o 'La vuelta al Mundo' de Carlos Cuesta (entonces en Veo7).

El País, tan respetuoso a la competencia como siempre, sacó su artillería con un reportaje publicado por dos días seguidos para arremeter contra aquellos canales y asegurar que eran una cuadrilla de fascistas que utilizaban la TDT para intoxicar:

La TDT fomenta también un género con una potente carga ideológica: las tertulias de contenido político. Coloquios monocolor en los que se destilan los argumentos más reaccionarios y ultras han conquistado las pantallas de la nueva televisión. 'El Gato al Agua' (Intereconomía), 'La Vuelta al Mundo' (Veo7) o 'La tertulia de César Vidal' (Libertad Digital) son ejemplos de cómo la derecha se ha hecho fuerte en la TDT con debates que poco tienen de plurales. "Al otro lado del arco político el panorama está casi yermo. Tan sólo el recién estrenado 'Hoy' (CNN+), conducido por Iñaki Gabilondo, apuesta por un discurso progresista de izquierda. La puesta en escena marca también las diferencias entre unas tertulias y otras.En Intereconomía reina el vocerío y las trapatiestas entre los contertulios mientras que en CNN+ se impone el análisis y la reflexión más sosegada".

Es decir que las tertulias de PRISA eran majísimas y sosegadas frente a todas las demás, que eran fascistas. Pero ni con esos 'potentes' argumentos lograron que 'Hoy' despagara y aquella tertulia desapareció al poco tiempo de las pantallas.



El bucle sin remedio

En resumen si a la TDT de PRISA le va mal en audiencia, es porque el resto de TDTs usan gritos fascistas que hipnotizan al personal. Si Elpais.com no tiene suficiente influencia es porque hay unos 'malvados digitales' que se aprovechan de Google para hipnotizar a lectores.

Si su periódico baja o pierde columnistas es porque otros directores de periódicos hacen cosas aviesas y si su radio pierde oyentes es porque alguna radio competidora hace webs porno-soeces -Las mentiras de El País: cómo vivir del porno de Canal Plus, los anuncios de sexo y las trampas en comScore-.

Pues nada, que envidia ser de PRISA y tener claro que todo defecto nunca es tuyo, sino de los demás. Es entrañable que el grupo de Miguel Yuste / Gran Vía incluso en sus horas bajas mantenga sus viejo estilo, ese estilo mesiánico que le lleva a abandonar la cautela de 'no polemizar' y volver a hacer lo que mejor se le da cuando se refiere a la competencia: el ridículo.