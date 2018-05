¡Toma duopolio, Mariano! Ruiz y Ferreras disfrutan como niños la Gürtel para destrozar al PP

Mariano Rajoy seguro que este 25 de mayo de 2018 es feliz únicamente leyendo el diario Marca. El resto de rotativos no le van a dar, precisamente, alegrías. Tribunas y editoriales de la prensa de papel le presentan columnas donde la palabra más repetida es la de la dimisión, bien por voluntad propia o bien por la vía de una moción de censura por mor de la sentencia de la Gürtel.

Federico Jiménez Losantos, en El Mundo, compara la sentencia de la Gürtel con los arbitrajes de la UEFA, decisiones muy parciales y que siempre acaban aliándose con el poderoso:

Son tan tremendas las condenas al tesorero que el caponcito al que lo nombró resulta para la opinión pública casi un escarnio. Si se condena a Ana Mato por lucrarse con el atroz delito barcenil, es imposible suponer que sus íntimos amigos Rajoy y Arenas , que se lucraban mensualmente, no compartieran la misma ceguera y no compartan la misma pena. O mayor, porque eran los jefes. Y como en todo buen arbitraje uefo, ahora la responsabilidad se la endilgan al juez de línea, el colegiado Rivera .

El Mundo exige al PP que asuma responsabilidades y que caiga quien tenga que caer, pero que la sentencia de la Gürtel ha minado toda credibilidad:

La dirección del PP anunció que recurrirá la sentencia. Está en su derecho. Políticamente, Rajoy no puede seguir echando balones fuera sobre unos hechos que constituyen un oprobio para el primer partido de España. Al margen de los pasos de la oposición, haya o no moción de censura, la regeneración exige que el PP haga acto de contrición de sus actos y asuma sus responsabilidades.

Santiago González entiende que dos de los jueces de la Gürtel han intentado por activa y pasiva encausar a Rajoy o ponerle bajo los focos de la culpabilidad:

Los jueces de la mayoría son viejos conocidos de la afición. Su última performance fue convocar como testigo al presidente Mariano Rajoy, obligándole a asistir personalmente en persona, si me perdonan el pleonasmo, y descartando la posibilidad de tomarle testimonio por videoconferencia. Ya entonces el presidente Hurtado emitió un voto particular señalando que aquel mismo tribunal (ponente Julio de Diego ) había admitido la videoconferencia para un procesado por las Herriko Tabernas . La Ley de Enjuiciamiento Criminal en sus artículos 412 y 731 b así lo permite y el PP publicó una lista de casi un centenar de testigos para quienes se dio por bueno el invento: Manuel Chaves , el ciclista Contador , Marta Sánchez , Carolina Bescansa , Errejón , Artur Mas , Núria de Gispert , Ramón Espadaler , Alberto Aza y 39 testigos del caso Nóos .

ABC se lo dice claramente a Rajoy, por no haber sabido limpiar a tiempo el partido, ahora le toca penar:

Ignacio Camacho asegura que la sentencia de la Gürtel es el regalado que Rajoy le ha hecho a Ciudadanos, la izquierda y a las televisiones del duopolio televisivo:

Hermann Tertsch recuerda que el PP, al haber dejado en manos de la izquierda la agenda mediática cualquier caso, por nimio que sea, se magnifica y, por ejemplo, se obvian comparaciones que serían pertinentes:

Como la corrupción bipartidista y las mezquinas agendas privadas de dirigentes del PP han dejado en manos de fuerzas antiespañolas las televisiones, es muy difícil transmitir a la población esa escala elemental de valoración de los hechos. Un ejemplo, lo más escandaloso del caso de corrupción aun no demostrada del jubilado y enfermo Zaplana, de nula relevancia política, es que él fuera enviado ayer a la cárcel con la misma leucemia que sacó a un asesino múltiple como Bolinaga. Pese a ello, no puede ser difícil transmitir a la sociedad que no es lo mismo robar al Estado que destruir dicho Estado. Ni matar que robar. Algunos condenados de la trama Gürtel reciben mayor pena que los secuestradores y asesinos de Miguel Ángel Blanco. Casi todas son superiores a lo cumplido por los etarras por cada uno de sus asesinatos.