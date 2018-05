El mensaje del bocazas de Jaime Peñafiel que busca acojonar a Susanna Griso y de paso meterle un palo a Letizia y a Juan Carlos I

El refranero español es muy fértil y sabio. Se dice que cuando el diablo se aburre, mata moscas con el rabo y, aplicado a Jaime Peñafiel, cuando no tiene mejor cosa que hacer (y se le han acabado las invectivas contra Letizia Ortiz) se pone a escribir de cualquier cosa.

Este 25 de mayo de 2018 ha querido felicitar a Susanna Griso por haber adoptado a una niña de Costa de Marfil, pero lo ha hecho con su 'peculiar' estilo:

Pero a la vez comenzaba a meter el miedo a la periodista y aprovechaba para enlazar con su tema favorito, Letizia y el Rey emérito Don Juan Carlos I:

Me deja estupefacto ver el número de personas que aceptan el riesgo de tener un hijo que, como decía mi paisano Federico García Lorca, "no es, precisamente, tener un ramo de rosas". Y, además, adoptado. Todos conocemos las dos escandalosas historias de una niña y de un niño adoptados por familias artísticas muy conocidas y que están en nuestra memoria. Cierto es que estos niños a los que me refiero también podrían haber sido biológicos. Con una diferencia: la madre que pare, suele conocer los genes de su familia. Sabe que siempre hay una herencia de nosotros a nosotros mismos. Por ello, la primera preocupación al ver salir al hijo de sus entrañas es pensar a quién puede parecerse. Si es niña, le preocupará que se parezca a aquella tía que no era un ejemplo. Si es varón, al cabrón del abuelo. Pero... si es adoptado, difícil y casi siempre imposible conocer los antecedentes familiares de ese niño, en este caso niña, que ha llegado a vuestras vidas.