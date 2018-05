Ussía retrata al peligroso Sánchez como un personaje femenino de Gila

Tras calificarlo hace escasos días como

el siempre atinado Alfonso Ussía carga tintas de nuevo contra Pedro Sánchez, y con toda 'La Razón'. (Alfonso Ussía se desmelena y pulveriza a Pedro Sánchez: "Este hijastro de ZP es un tonto estratosférico").

Y es que para Ussía

En su artículo de este 29 de mayo de 2018 en el periódico que dirige Francisco Marhuenda , -con el título de ¡Pedro sin tierra'-, el periodista lo compara nada más y nada menos que con el personaje femenino de Gila que asistía a todas las bodas, y cuando el sacerdote preguntaba a la novia «¿Queréis como esposo?»... ella desde su banco gritaba: «¡Y si no lo quiere, para mí!».

Recalca que líder del PSOE,

"desea ser el Presidente del Gobierno de España apoyado por los votos de los que no ambicionan otra cosa que la destrucción de España. Pedro Sin Tierra. No rechaza ni los votos etarras de Bildu , que son imprescindibles para alcanzar su anhelo. Su caso es digno de ser analizado en un Congreso de Psiquiatría Avanzada . Querer ser el Presidente de algo para que ese algo se convierta en nada.

Un algo que para millones de españoles, entre los que me hallo, es mucho, muchísimo, y la respuesta puede ser peligrosa. Lo malo es que sus barones se harán igualmente responsables de lo que ocurra, que no será bueno. Ni bueno, ni tranquilo. La culminación del sueño de Sánchez es posible porque se ha encontrado una nación sin Estado".

"El Estado se ha escondido en muchos rincones de España, y quien tiene que recuperarlo no se atreve a hacerlo. El Estado no ha muerto gracias al Rey y a unos jueces. No todos. España es una nación con la Justicia fragmentada en asociaciones cuyos miembros se enfrentan en la interpretación de los códigos. Una asociación reúne a los jueces y magistrados socialistas, comunistas o podemitas.

Otra, a los liberales y conservadores. Y una tercera a los de ni chicha ni limoná. Resulta devastadora la influencia ideológica en nuestra Justicia.

Pero aún así, el Estado ha funcionado y ha resistido el primer ataque del golpe de la tración por boca del Rey y la firmeza de unos jueces. El separatismo catalán ya le ha dicho a Sánchez que se sumará a su moción de censura contra Rajoy si abre las puertas de las cárceles a los golpistas enchironados. Es decir, que deja en manos de quien no le corresponde la acción de la Justicia".