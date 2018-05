La exhibición de acné político de Sánchez, Iglesias y Rivera no es barata: desplome en la Bolsa y oxígeno al golpismo

A 24 horas para la moción de censura de Pedro Sánchez a Mariano Rajoy, este 30 de mayo de 2018, Día de Canarias, las tribunas y editoriales de la prensa de papel van en la línea de que, suceda lo que suceda, ya hay un perdedor claro, la economía. El petardazo en la Bolsa y el subidón de la prima de riesgo. No es de extrañar que algunos vayan temblando al kiosko a la hora de coger su ejemplar diario.

Federico Jiménez Losantos, en El Mundo, cree que la insistencia de Rajoy en permanecer en el cargo y no convocar elecciones anticipadas abocará a la legislatura a una cascada de mociones de censura:

Pablo, o sea, Pabla, abonado a la condición gemelar, ha dicho que si Pedro/Pedra no gana la moción de censura, presentará otra la semana que viene. ¡Será por mociones! El caso es que si Rajoy no se va, y parece que no se va, esto -economía y política- se va a freír espárragos.